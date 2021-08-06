淡水農會推出南瓜起司塔 父親節熱銷超夯

淡水區為新北市最大的南瓜產區，淡水區農會與義美食品合作，以契作的方式，優質栗子南瓜作為原料，搭配濃郁重乳酪製作而成的「栗子南瓜起司蛋糕」，限量由農會及義美通路銷售南瓜起司蛋糕，在推出第一波農會這邊就預定了170多份，非常熱門。

淡水農會總幹事高忠表示，透過新北市政府媒合，義美食品向淡水區農會契作採購1萬斤栗子南瓜，使用淡水在地南瓜，透過師傅精心手作，製作出外表金黃、口感綿密，每一口都是滿滿的乳酪與南瓜香的栗子南瓜芝士塔，農會強調父親節要到了，許多人都首選在地南瓜蛋糕，因此銷量也成長許多。

淡水區農會總幹事高忠表示，感謝新北市政府的媒合，不僅協助在地農產拓展通路，也讓更多企業及民眾知道並選購這些優質南瓜，給予農友實質協助與支持，為在地農友創造出更多元的銷售通路，不論企業、農會或是農友都能獲利，創造多贏的局面。