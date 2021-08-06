萬里區市級模範父親 老中醫蕭武雄再獲殊榮

新北市萬里區今年的市級模範父親代表是老街上的老中醫診所天寶堂的蕭武雄醫師，鄉治時期曾獲獎一次，這次是他第二次獲得模範父親殊榮，他分享了持家的理念，家庭經濟最重要，再來就是維持家庭和諧，而現在看到子女們都相當有成就，自己更是與有榮焉。

萬里區市級模範父親蕭武雄說，其實早在萬里鄉治時期，就得過一次的模範父親代表，多年後再獲得肯定，還是市級代表覺得更加榮耀並且意義非凡，也分享了持家的理念，家庭經濟最重要，再來就是維持家庭和諧，夫妻的相處之道要互相才會長久，而與妻子育有6女子1子，現在都相當有成就，自己也是與有榮焉。

萬里區長粘雪琴說，跟蕭爸爸認識30多年，而蕭爸爸可以說從年輕就相當樂善好施，可以說是熱心公益超過50年，還有他的7位子女，有從事公職、醫生還有萬里知名的美食名店老闆娘，可以說是各個事業有成、相當優秀，這次獲選市級模範父親，實至名歸。

區長粘雪琴與里長一起到天寶堂致贈賀禮，這次萬里區模範父親，可以得到賀匾還有公所準備的貼心禮物，還有過佳節當然不能或缺的蛋糕，感謝模範父親代表們不辭辛勞的照顧家庭、扶養子女，創造社會和諧，也要透過賀禮祝褔模範爸爸們都佳節愉快。