瑞三選煤廠進行重建 盼再現礦業重鎮風華

瑞芳區早年礦業發達，瑞三選煤廠曾是全台最先進的選煤廠房，有高達三層樓的建築構造，但經過風吹雨淋破損坍塌嚴重，經新北市議員林裔綺等人積極爭取重建，已於108年進行修復工程，預計111年完工啟用，要讓瑞三選煤廠風華再現，用新的面貌呈現給大家。

市府觀光旅遊局股長邱義翔表示，瑞三選煤廠重建屬於文資建築，所以會保留原來的樑柱部分，鏽蝕的部分會採用特殊處理進行重建。

市議員林裔綺表示，選煤廠動工至今已經2年了，整個工程預計明年4月完工，8月份能夠啟用，進去內部可見損壞程度很嚴重，所以修復工程很困難，目前進行2、3樓的木柱工程，預計下星期完工，接續進行橫樑作業，希望明年4月能如期完工，讓瑞三選煤廠風華再現，用新的面貌呈現給大家。

光復里長周晉億表示，希望重建完成後帶動地方發展，最重要的是希望能注意作業安全，完成後配合貓村，煤礦園區整體連貫起來，帶動觀光。

內部可見雨水侵入形成鋼筋造成鏽蝕崩解，損壞程度非常嚴重，修復工程將會盡量保留原始建築，並將1樓進行結構補強，2、3樓進行木造建築，完成後高約18米，面積約有800平方公尺。

猴硐在地的礦業文化，常因遊客前來欣賞貓咪而有所忽略，希望這樣的歷史記憶能透過建築的修復，重現在地礦業的精采風貌。