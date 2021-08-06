雙溪模範父親喬裝成國王 林五郎「爸」氣十足

因疫情影響，今年模範父親無法公開表揚，雙溪區公所就攜帶祝賀禮品前往雙溪區市級模範父親林五郎致贈，並運用巧思將模範父親林五郎喬裝成國王，展現出父親一家之主的「爸」氣，要給模範父親一個難忘的父親節。

此次獲頒市級模範父親林五郎先生，他曾經歷家庭經濟上的挫敗，但是靠著堅忍毅力撐住全家，與妻子分工合作，一起照養4個小孩，而且辛勤工作外不忘回饋社會，長期擔任環保志工，為環境清潔不遺餘力。

平林里長黃添松表示，林五郎先生與太太分工合作，他做礦工出身，在外打拼賺錢，太太在家中教育小孩，所以小孩每個學歷都很高，出社會後也都有很好的工作，而且林五郎先生退而不休，還參與社區環保志工隊，並與里長一起外出收取資收物，體力很好，參與公益不遺餘力。

雙溪區市級模範父親林五郎表示，早年當礦工生活坎坷，辛苦培養1男3女，最重要的是背後支持他的妻子，他才能有今日的成就，教育小孩要他們努力讀書，如果成績好，還有獎金鼓勵，小朋友也很爭氣，每個都有領取獎學金，並且學歷都很高。

為了避免群聚可能造成的風險，此次模範父親表揚縮小規模，但是對父親的感謝沒有減少，也透過讓人會心一笑的國王裝扮，展現父親霸氣但又溫暖的形象，感謝父親默默的捍衛著家庭，也祝每一位爸爸父親節快樂。