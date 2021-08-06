萬華茶室9月復業 柯文哲：這是不正確的

指揮中心日前宣布降為二級警戒，台北市正規畫讓「阿公店」在9月開放營業，但台北市長柯文哲下午在防疫記者會中指出，所謂9月復業是不正確的，八大行業要開放要等中央下令。

但柯文哲說，每一個危機就是轉機，政府要擅用危機來處理問題，若八大行業解禁，萬華茶室就能無條件開放和以前一樣？但使照是小吃店，可是明明就是有女陪待，甚至沒有使照還加違建，不可以不管理。他認為八大行業解禁後，要做好準備，不是無條件和過去一樣，不能可能再讓感染再發生。

至於北市的茶室文化，若色情零容忍，會不會反而讓色情在台北市亂竄？柯文哲說，這是一個很難的題目，4千年沒有解決問題，不要想在4天解決，不可能和過去一樣，總是要往前進步，包括食安、公安、消防、建管、噪音，要做 管理是合理的，總可以要求，不可能和過去一樣不管，那是不對的。

至於非法移工的特赦令，柯文哲說，過去是因公衛問題，要求篩檢、打疫苗才有特赦令，但不可以讓台灣有5萬名，沒有身分證、健保卡，根本是黑戶在台灣島上亂竄，這不僅是公衛的破口 ，也是國安的破口，當時因應緊急需求願意特赦，但疫情控制後要面對這問題，不能放任沒有身分證的人在島內亂竄，這不是正常國家該有的狀態。