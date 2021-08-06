憂父親節成防疫破口 柯文哲：戴上口罩再聊天

父親節將至，台北市長柯文哲今天指出，家戶感染仍是台北市的主要感染源，提醒民眾，若要家庭聚會，應以個人套餐為原則，不要邊吃邊講話，戴上口罩再聊天。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，柯文哲指出，台北市居家隔離人數昨天為458人，終於降到500人以下，讓疫調人力相對更充裕。

柯文哲說，台北市今天公布的3例確診個案都是家戶感染，這是好消息也是壞消息，因為有明確的感染源，但代表家戶感染仍是台北市主要感染源，週末將遇上父親節，這是放鬆管制後的第一個挑戰。

柯文哲認為，5月中雙北疫情大爆發，與母親節的週末發生大量人流移動有關係，因此提醒民眾，週末的父親節，若要家庭聚會，應盡量用個人套餐，吃飯歸吃飯、聊天歸聊天，不要邊吃邊講話，戴上口罩再聊天。

台北市副市長黃珊珊補充，這個週末將加強稽查餐飲業內用是否符合防疫規範，並安排交通大隊及警察在各大景點疏導人流車流，希望業者自律、市民配合，大家一起把防疫做好，讓父親節更有意義。