北市16日起開放國高中職暑期活動 限固定成員

台北市政府今天指出，因國高中教職員接種疫苗已滿2週，將在16日開始開放國高中職暑假辦理學習活動，以校內、室內、固定座位、固定成員為原則，每班上限30人。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，台北市副市長蔡炳坤表示，台北市高中以下教職員原則上在7月29日前已完成COVID-19疫苗接種，因此安排在8月16日開始，讓學生能回到學校裡，替開學做準備。

北市府規劃，國高中職暑假學習活動辦理範圍包含學習扶助、課業輔導、技能檢定練習及勞動部丙級專案檢定，辦理方式以校內、室內、固定座位、固定成員為原則；除丙級專案檢定外，以校內學生為限，且每班上限30人。

北市府指出，活動以半天為優先，避免須拿下口罩飲食的機會，若需要飲食就要自備或提供獨立分裝的餐盒，並以隔板用餐；若是返校訓練技能檢定，每日不得超過4小時。

蔡炳坤進一步表示，從7月27日開始降載開放的幼兒園及安親班，經過這一週的觀察，實際運作相當不錯，因此呼應家長需求，將從8月10日開始實施第2階段解封，將平均招收人數拉到9成。

北市府提醒，幼兒園及安親班仍應維持每名學生至少2.25平方公尺活動面積的原則，並準備個人套餐，落實室內全程配戴口罩、消毒、實名制及量測體溫等防疫措施。

此外，台北市長柯文哲表示，中央今天宣布有條件開放游泳池，但附屬設施仍不開放，提醒民眾，在入池前、上岸後應立刻戴上口罩，且游泳池餘氯含量也從1.0ppm以下拉高到1.0到1.5ppm之間，確保安全。