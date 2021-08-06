快訊

北部有感搖晃！16:11規模5.5地震 最大震度台北3級

70歲婦染疫五月底過世「今天才公布」 羅一鈞這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

振興方案去年加碼抽330萬特斯拉 新北：今年不會比去年差

聯合報 / 記者王敏旭江婉儀／新北即時報導
新北去年推出「振興168方案」，消費累積超過3000元則可抽特斯拉電動汽車。圖／新北經發局提供
新北去年推出「振興168方案」，消費累積超過3000元則可抽特斯拉電動汽車。圖／新北經發局提供

政府擬再推振興券刺激經濟，將朝五倍券方向思考，有紙本券和數位券。新北去年針對三倍券加碼，除了500元換800元外，也有小面額券，另也有抽價值330萬元的特斯拉，新北市副市長劉和然指出，加碼不會比去年少，而抽獎也不會比去年差。

新北去年推出「振興168方案」，新北境內消費滿200元以上，就可抽萬元郵政禮金、iPhone11、Apple Watch等萬份獎品，消費累積超過3000元則可抽特斯拉電動汽車；另也有500元換800元的小面額限量特惠券。

新北市長侯友宜今在防疫記者會指出，中央提出五倍券，跟上次振興券大同小異，不過目前中央還未公布方案，新北會做好類似去年500元換800元的方案，現由各局處討論中，新北祭出特惠券給各行各業，與中央聯手讓經濟稍微起色。

劉和然會後受訪指出，去年加碼獲得很好反應，因為500元換800元提供小面額特惠券，方便在夜市、公有市場消費，今年初步規劃可能以500元換800元為主，但擴大提供兌換的名額；至於可使用地方，還需開會討論。

劉和然說，今年同樣會有抽獎刺激消費方案，去年最大獎為特斯拉電動車，今年至少不會比去年差，不過目前還在討論相關方案，也在找尋相關財源。

至於中央規劃開放游泳池，侯友宜表示，中央剛公布指引，會依據指引並參考新北這2天疫情滾動式檢討，預計在星期日、星期一公布，疫情穩定該開放就會開放。

劉和然 特斯拉

延伸閱讀

特斯拉供應鏈v.s.比亞迪概念股

和碩跟緊特斯拉 抓住大商機

劉和然接班侯友宜選新北市長？ 本人親回應

劉和然解釋侯友宜民調：人民已不看花招、行銷了

相關新聞

八里蜜雪梨、心型柚上市 七夕送禮表心意另類選擇

8月14日是七夕，新北市八里區限量版心型柚也應景上市，心型柚因其愛心的造型，加上柚子果香，充滿淡雅的幸福感，為七夕情人節...

振興方案去年加碼抽330萬特斯拉 新北：今年不會比去年差

政府擬再推振興券刺激經濟，將朝五倍券方向思考，有紙本券和數位券。新北去年針對三倍券加碼，除了500元換800元外，也有小...

新北拓寬土城亞洲路 都市計畫變更今發布實施

新北拓寬土城區亞洲路，並啟動都市計畫變更，經二級都市計畫委員會審議通過，將「河川區」變更為「道路用地兼供河川使用」，計畫...

貴子坑溪3階段改善 2026年擁26公頃親水廊帶

新北泰山貴子坑溪河道因工廠、民生汙水導致長年惡臭，新北水利局分3階段改善，新北市長侯友宜今視察第1階段的子母溝工程。水利...

政院核定國1林口交流道改善工程 新北籲儘速設計施工

國一林口交流道每逢通勤尖峰時間總是塞爆，去年12月由時任交通部長林佳龍、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦共同會勘後，確認增...

海砂屋都更仍有3戶未同意 新北：再溝通未果可提代拆

新北都更處昨核定公告實施新莊公園一路海砂屋都更案，該案都更由新北住都中心與禾蓮開發合作，不過目前仍有3戶未同意。新北都更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。