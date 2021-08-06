振興方案去年加碼抽330萬特斯拉 新北：今年不會比去年差

政府擬再推振興券刺激經濟，將朝五倍券方向思考，有紙本券和數位券。新北去年針對三倍券加碼，除了500元換800元外，也有小面額券，另也有抽價值330萬元的特斯拉，新北市副市長劉和然指出，加碼不會比去年少，而抽獎也不會比去年差。

新北去年推出「振興168方案」，新北境內消費滿200元以上，就可抽萬元郵政禮金、iPhone11、Apple Watch等萬份獎品，消費累積超過3000元則可抽特斯拉電動汽車；另也有500元換800元的小面額限量特惠券。

新北市長侯友宜今在防疫記者會指出，中央提出五倍券，跟上次振興券大同小異，不過目前中央還未公布方案，新北會做好類似去年500元換800元的方案，現由各局處討論中，新北祭出特惠券給各行各業，與中央聯手讓經濟稍微起色。

劉和然會後受訪指出，去年加碼獲得很好反應，因為500元換800元提供小面額特惠券，方便在夜市、公有市場消費，今年初步規劃可能以500元換800元為主，但擴大提供兌換的名額；至於可使用地方，還需開會討論。

劉和然說，今年同樣會有抽獎刺激消費方案，去年最大獎為特斯拉電動車，今年至少不會比去年差，不過目前還在討論相關方案，也在找尋相關財源。

至於中央規劃開放游泳池，侯友宜表示，中央剛公布指引，會依據指引並參考新北這2天疫情滾動式檢討，預計在星期日、星期一公布，疫情穩定該開放就會開放。