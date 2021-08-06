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新北拓寬土城亞洲路 都市計畫變更今發布實施

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北拓寬土城區亞洲路，並啟動都市計畫變更，經二級都市計畫委員會審議通過，將「河川區」變更為「道路用地兼供河川使用」，計畫今天發布實施。圖／新北城鄉局提供
新北拓寬土城區亞洲路，並啟動都市計畫變更，經二級都市計畫委員會審議通過，將「河川區」變更為「道路用地兼供河川使用」，計畫今天發布實施。圖／新北城鄉局提供

新北拓寬土城區亞洲路，並啟動都市計畫變更，經二級都市計畫委員會審議通過，將「河川區」變更為「道路用地兼供河川使用」，計畫今天發布實施，工程也預計在2022年完工。

亞洲路是土城地區交通樞紐，平日尖峰時段車流量龐大，匯集國道3號土城交流道及土城工業區之車流，並可銜接至台65 快速道路、城林路及台3線等3條重要道路。

但亞洲路現況僅有2線車道，沒有足夠容量容納來往的車流量，常造成塞車問題，且有不少大貨車及砂石車於該路段通行，也不時發生交通意外，新北透過交通量調查，認為確實有往河道再拓寬改善的必要性。

新北城鄉局指出，都市計畫變更後，將利用大安圳河道上游現有箱涵加蓋拓寬增設1車道，並於雙側設置人行道，同時於亞洲路與員安路口規劃綠帶及景觀平台供民眾使用，拓寬範圍從員安路與亞洲路口至城林路口，全長468公尺。

城鄉局說，此都市計畫案於去年5月8日辦理公開展覽，並分別於去年9月18日、今年4月13日經市都委會及部都委會審竣，今日發布實施都市計畫，完工後可改善當地交通狀況，提供當地居民安全的步行空間及休憩空間。

都市計畫 新北 車道

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