貴子坑溪3階段改善 2026年擁26公頃親水廊帶
新北泰山貴子坑溪河道因工廠、民生汙水導致長年惡臭，新北水利局分3階段改善，新北市長侯友宜今視察第1階段的子母溝工程。水利局表示，第2階段為建置泰山汙水下水道工程，第3階段配合塭仔圳市地重劃，打造26公頃親水廊帶，預計2026年完工。
貴子坑溪自泰山流經五股工業區後，匯集中港大排排入大窠坑溪，長久以來因坡度平緩致流速緩慢，水流不順，周遭又因工廠及生活廢水排入，導致水質汙染嚴重且易有惡臭產生。
水利局去年完成民生路至新五路間河段子母溝工程，今年完成民生路至中港水門間下游河段，總計3.25公里的子母溝加速流速、減輕惡臭；另也在尾段中港大排設置抽水機及撈汙機，增加防汛滯洪空間。
河川工程科長黃茂松說，第2階段會接管泰山8里1.1萬戶的汙水下水道，減少汙水流入、提升貴子坑溪水質，總經費9.3億元將於2024年完工。另外也持續向中央爭取補助，繼續接管1.7萬戶。
黃茂松指出，第3階段則是配合新、泰塭仔圳市地重劃，工廠遷走後，會以貴子坑溪串連11處公園及1處園，規劃26公頃的親水廊帶，不僅有2.2公里自然水岸 ，還有8.5公里自行車道，年底第一標招標，總經費達25億元。
侯友宜表示，貴子坑溪將成為親水休閒景觀廊帶，讓新莊、泰山地區變成環保又乾淨的大都市，目前子母溝工程只是剛開始，未來會讓新、泰地區有更好的環境。
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