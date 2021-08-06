新北市三部曲整治貴子坑溪 親水廊帶擬114年完成

新北市貴子坑溪河川環境營造首部曲工程今年5月完工，市長侯友宜今天視察時表示，二部曲將改善污水下水道系統、三部曲則將打造約26公頃親水景觀休閒帶，預計民國114年完工。

侯友宜今天上午到泰山區視察貴子坑溪河道環境營造首部曲工程完工情形，市府水利局長宋德仁簡報指出，貴子坑溪為新北市泰山、五股地區一帶的重要市區排水，但因流經工業區，加上坡度平緩致流速緩慢，水流不順，造成髒亂惡臭問題。

宋德仁說，首部曲針對渠道水流不順進行改善工程，包括設置子母溝、束縮斷面等以增加流速，將現況積水水流排放至下游截流站及抽水站，提升流速並減輕惡臭，於今年5月完工。

侯友宜視察後接受媒體聯訪時表示，經過2年時間整治，完成長達3.25公里的子母溝，接下來二部曲工程將配合泰山地區實施中的污水下水道系統建置，希望能在113年完成約1.1萬戶的接管。

侯友宜說，最重要的是三部曲將推動新莊、泰山塭仔圳都市重劃，把貴子坑溪沿線11處公園及1處園道及整體水域一併納入規劃，建造約26公頃的親水廊帶，預計114年完工，讓新莊、泰山地區變成非常環保、乾淨的生活空間。