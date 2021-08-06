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政院核定國1林口交流道改善工程 新北籲儘速設計施工

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
行政院核定7月30日核定國道1號林口交流道增設南出、北入匝道工程。圖／新北交通局提供
行政院核定7月30日核定國道1號林口交流道增設南出、北入匝道工程。圖／新北交通局提供

國一林口交流道每逢通勤尖峰時間總是塞爆，去年12月由時任交通部長林佳龍、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦共同會勘後，確認增設南出、北入匝道。該工程7月30日獲得行政院核定，新北交通局指出，請高公局儘速設計施工，新北會協助解決工程面臨的困難。

高公局去年9月時提出新增A交流道南出立體匝道規畫，但新北不滿未與地方溝通，且無同步規劃北入匝道，侯友宜更說「為何我現在才知道」，最後經過高公局4次工作會議與新北市、桃園市討論後，決定增設南出、北入匝道同時進行。

新北交通局長鍾鳴時說，除了增設匝道外，也增設林口南出右轉專用車道及林口A、B交流道間南出南入與北出北入交織立體改善工程，總工程經費約26.42億元。

鍾鳴時表示，國道1號林口A匝道因增設匝道協助車流分流，新增南出左轉龜山地區匝道可協助原匝道分流約31%的交通量，增設北入匝道可協助原匝道分流約30%的交通量，讓文化一路與林口A匝道口服務水準從E級提升為C級。

國道1號林口交流道改善工程預計2025年完工通車，新北交通局指出，會持續與各相關單位密切配合、協調，加速工程進度辦理，盼能早日完工通車，舒緩長年林口地區交通壅塞問題。

新北市議員蔡淑君指出，8年前開始爭取增設匝道，終於獲得行政院核定，感謝所有關心此案的交通部前部長林佳龍、新北前市長朱立倫、新北市長侯友宜、遠東鐵櫃總經理蔡俊鋒、前立委吳育昇、立委洪孟楷、前立委呂孫綾、新北市議員陳明義。

林口 侯友宜

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