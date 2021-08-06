萬華茶藝館3階段復業前 北市府依計畫先拆違建

台北市萬華茶藝館兼飲酒店從爆發疫情後，自5月間停業至今，北市府宣布分3階段處理業者復業。副市長蔡炳坤今天表示，會先處理14件茶藝館違建案，且拆違建跟復業無關。

萬華區5月中旬爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台北市政府列管172家茶藝館兼飲酒店，從5月13日起無限期停業至今。

北市府昨天宣布成立「萬華茶室業輔導管理專案」，定調將分溝通宣導期、復業輔導期、稽查管理期3階段讓業者復業，業者8月中旬可提申請書，北市府完成書審、現勘後，若中央開放八大行業，就讓業者9月復業。

蔡炳坤今天說，針對172家萬華茶藝館業者復業輔導，經統計仍有部分違建，共80件，其中66件已處理，14件依計畫執行，預定8月下旬拆除，處理違建本來就是市府既定政策。

蔡炳坤表示，拆除萬華茶藝館違建與復業無關，復業是要輔導業者正常化，拆違建則是適用全市，不是為讓業者復業才開始拆違建，後續仍會依既定期程進行，若業者對拆違建有疑義，可送件由爭議委員會審理。

建管處指出，萬華區茶藝館在民國84年之後查報違建未拆除，共12家，分布三水街、西園路附近；違建案分別為5件占用防火巷、5件營業性廚房、2件屋頂違建、2件院落空地違建，共14件。

建管處表示，已書面通知業者，要求16日至20日自拆違建，經改善後，才同意復業；若業者有疑義，可向建管處申請提送爭議委員會審理，將視個案情節，給予寬限期。