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海砂屋都更仍有3戶未同意 新北：再溝通未果可提代拆
新北都更處昨核定公告實施新莊公園一路海砂屋都更案，該案都更由新北住都中心與禾蓮開發合作，不過目前仍有3戶未同意。新北都更處指出，實施者仍與住戶持續溝通，若最終仍未同意，實施者可依法提出由新北進行代拆。
公園一路海砂屋位於新泰國小、公園一路75巷旁，基地面積約3291.60平方公尺（約995坪），共有91戶。建築物在2015年由工務局認定為海砂屋，實施者同年提出都市更新事業計畫，交由新北防災都更小組審議。
不過都更協調過程中住戶對於分配有許多不同意見，經過3次正式協調會、非正式討論會後，事業計畫送件有15戶未同意，但在最後權利變換計畫核定時餘3戶未同意，其中2戶為1樓住戶，實施者仍在持續溝通中。
依照禾蓮開發規劃，該都更案預計今年11月先行拆除，明年3月動工，2026年3月完工交屋，更新後為3棟地下5層、地上20、14、3層的住商大樓，提供174戶生活空間，並在臨公園一路側留設4公尺人行步道。
由於該都更案已達8成同意門檻，都更處指出，未來若3住戶仍未同意，實施者可提出代拆，後續再進行2次實施者與住戶協調，不成再由政府介入協調3次，仍未有成果就可代拆，再依估價師事務所評估返分回相等價值給住戶。
都更處表示，昨核定公告實施後，由新北住都中心持續推動加速改建。另外目前輔導的108件海砂屋，依社區條件及整合情形，提供一般都更、簡易都更、危老重建、防災都更、整建維護等方式，協助社區早日遠離危險。
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