北市恢復實體徵才活動 2天將釋937個工作機會

疫情趨緩，台北市勞動局今天宣布，將在11日及20日舉辦實體徵才活動，邀請11家熱門企業釋出937個工作機會，配合「你上工，我加薪」專案，勞工還能領取2萬元就業加給。

台北市勞動局長陳信瑜表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，民眾須先在線上投遞履歷後，再由企業自行安排面試，求職者因此須等待面試通知、往返多家企業，更擔心履歷石沉大海。

陳信瑜說，隨著疫情警戒降至2級，勞動局立刻籌備恢復實體微型徵才活動，讓民眾走出家門與企業直接面試對談，有機會在一天之內接觸多家企業，增加錄取機會。

勞動局介紹，11日的徵才活動有全家便利商店、台灣順豐速運、點點心、歐艾斯公寓大廈、三商家購、私立愛吾愛居家長照機構6家企業參與；20日有大潤發、景碩科技股份有限公司、京站百貨、嘉新事業有限公司、三商餐飲等5家企業參與。

陳信瑜表示，參與企業包含已逾百名勞工投遞履歷的京站百貨、提供逾200個工作機會的IC載板大廠景碩科技等，更有多家企業提供無經驗可的職缺，給予應屆畢業生、轉職轉業者學習挑戰機會。

陳信瑜提醒，疫情期間，徵才仍有人流管制，企業分為上、下午場進駐，民眾務必先到「台北就業大補帖」網頁查看嚮往企業場次，在對應時間報到，並配合實聯制、量體溫等相關防疫措施。

勞動局自6月10日推出的「你上工，我加薪」就業專案，民眾透過「台北就業大補帖」投遞履歷並成功就業滿3個月，就能得到新台幣2萬元的就業加給，企業也能獲得即時進用獎勵金。

勞動局指出，「你上工，我加薪」專案推出至今，已有近5000人投遞履歷、近500人完成面試，預期疫情趨緩後，成功媒合數與上工人次將持續增加。