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盧碧颱風恐「復活」直撲台灣 北市府籲民眾周末別外出

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
盧碧颱風已於今天上午減弱為熱帶性低氣壓，後續受台灣東側10號颱風銀河影響，路徑將轉向東北東，不排除登陸台灣。圖／中央氣象局
盧碧颱風已於今天上午減弱為熱帶性低氣壓，後續受台灣東側10號颱風銀河影響，路徑將轉向東北東，不排除登陸台灣。圖／中央氣象局

根據中央氣象局預報指出，目前在中國的盧碧颱風減弱為熱帶性低氣壓，在出海後，極有可能再次增強為颱風，各國預報也顯示颱風路徑可能東移直撲北台灣。北市府呼籲民眾周末外出計畫，並做好防災準備，以策安全。

北市災害防救辦公室表示，受到盧碧颱風環流和雨帶的影響，北市在周末2天會有「非常顯著」的雨勢，也可能發生短延時強降雨，降雨熱區落在北市西北側平地和陽明山區，需提高警覺。

災防辦強調，盧碧颱風已於今天上午減弱為熱帶性低氣壓，後續受台灣東側10號颱風銀河影響，路徑將轉向東北東，預計明天下午出海，8日凌晨接近台灣西北方近海，再次增強為颱風，且不排除登陸可能。

災防辦提醒，本周末為疫情調降二級的第二個假日，大學指考也於上周結束，加上適逢父親節，出遊、逛街、聚餐的民眾必然很多，北市府除通令市府各局處針對7日、8日兩天舉辦的相關活動，儘速評估是否延期或取消，也請民眾務必留意颱風最新訊息，必要時取消外出計畫。

災防辦說，北市府各單位已加強防颱整備作業，若按照目前官方預測路徑和時間，盧碧颱風不論是由台灣西北側海域擦邊而過或直撲台灣，屆時都會海警陸警報齊發，時間落在8日凌晨前後，北市災害應變中心7日可能提升為二級開設，提前應變。

盧碧颱風 北市

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