聽新聞
test
0:00 / 0:00
3隻白犀牛寶寶雕塑現身北市動物園 推廣動物保育
暌違3月，台北市立動物園重新開放民眾入園，期間動物園方在非洲動物區的參觀步道上，打造了3隻可愛的白犀牛寶寶雕塑，這是以推展野生動物保育為目標的公共藝術，構想來自於非洲的「犀牛孤兒院」，因此沒有犀牛媽媽。
動物園表示，犀牛的懷孕期約16到18個月，且每胎僅有一個寶寶，小犀牛出生時重量約為40到65公斤，要繁殖一隻犀牛寶寶並讓牠順利長大非常不容易。但由於犀牛角在亞洲號稱有療效，為了賺取暴利，非法盜獵者會捕殺犀牛拔取犀牛角，而沒有媽媽的犀牛寶寶，卻很難在野外生存。
動物園指出，非洲有一家非營利的「犀牛孤兒院」，專門收留還需喝奶、卻不幸失去媽媽的小犀牛。除了照顧牠們長大之外，也會訓練牠們適應野外生活。令人震驚的是2017年犀牛孤兒院遭人持槍闖入獵殺犀牛強奪犀牛角，因為人類的需求，讓野外犀牛族群面臨生存危機。
動物園呼籲沒有買賣就沒有殺害，希望南方白犀牛不要像他的親戚北方白犀牛一樣，因為犀牛角被獵殺等人為衝擊，而即將消失在地球上。
動物園希望透過不同的設計展示，讓遊客可以在完全不會干擾動物的方式下，認識、觸摸，觀察動物，達到兼具教育與宣導的效果。3隻小犀牛雕塑，除了讓觀賞者一同入鏡，創意背後的保育故事應更能撼動人心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言