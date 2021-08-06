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3隻白犀牛寶寶雕塑現身北市動物園 推廣動物保育

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
動物園內新增了3隻白犀牛寶寶的雕塑，以推廣動物保育理念。圖／台北市立動物園提供
動物園內新增了3隻白犀牛寶寶的雕塑，以推廣動物保育理念。圖／台北市立動物園提供

暌違3月，台北市立動物園重新開放民眾入園，期間動物園方在非洲動物區的參觀步道上，打造了3隻可愛的白犀牛寶寶雕塑，這是以推展野生動物保育為目標的公共藝術，構想來自於非洲的「犀牛孤兒院」，因此沒有犀牛媽媽。

動物園表示，犀牛的懷孕期約16到18個月，且每胎僅有一個寶寶，小犀牛出生時重量約為40到65公斤，要繁殖一隻犀牛寶寶並讓牠順利長大非常不容易。但由於犀牛角在亞洲號稱有療效，為了賺取暴利，非法盜獵者會捕殺犀牛拔取犀牛角，而沒有媽媽的犀牛寶寶，卻很難在野外生存。

動物園指出，非洲有一家非營利的「犀牛孤兒院」，專門收留還需喝奶、卻不幸失去媽媽的小犀牛。除了照顧牠們長大之外，也會訓練牠們適應野外生活。令人震驚的是2017年犀牛孤兒院遭人持槍闖入獵殺犀牛強奪犀牛角，因為人類的需求，讓野外犀牛族群面臨生存危機。

動物園呼籲沒有買賣就沒有殺害，希望南方白犀牛不要像他的親戚北方白犀牛一樣，因為犀牛角被獵殺等人為衝擊，而即將消失在地球上。

動物園希望透過不同的設計展示，讓遊客可以在完全不會干擾動物的方式下，認識、觸摸，觀察動物，達到兼具教育與宣導的效果。3隻小犀牛雕塑，除了讓觀賞者一同入鏡，創意背後的保育故事應更能撼動人心。

動物園內新增了3隻白犀牛寶寶的雕塑，以推廣動物保育理念。圖／台北市立動物園提供
動物園內新增了3隻白犀牛寶寶的雕塑，以推廣動物保育理念。圖／台北市立動物園提供

動物園 非洲

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