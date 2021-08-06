迎接降級後第二個周末 北市府：留意11處景點人潮燈號

全國疫情警戒降至二級，北市各景點已陸續恢復開放，北市觀光傳播局指出，台北旅遊人潮警示燈號系統，可示台北市11處熱門景點的人潮燈號，包含西門町商圈、士林觀光夜市、信義商圈、陽明公園、松山文創園區等，也整合景點即時影像、即時天氣概況、周邊交通路況、周邊停車場等資訊，讓民眾前往各景區前能先瀏覽景點相關資訊，避免於疫情期間產生人潮群聚的情形。

觀光傳播局指出，去年4月推出景點即時影像系統，讓民眾能即時掌握景點現場人流狀況，並於110年2月10日推出台北旅遊警示燈號」，由景點現場人員進行人潮回報，提供民眾出遊參考。

為提供更精確的景點人潮資訊，今年度與電信業者合作，推出自動化判別的台北旅遊人潮警示燈號系統，以電信訊號推估各景區現場人潮狀況，並以景點範圍人潮平均值的概念自動判斷出人潮燈號。

觀傳局指出，燈號分為紅燈「人潮擁擠」、黃燈「人潮略多」及綠燈「人潮正常」，如為紅燈代表現場人潮較多、不建議前往；另頁面也同時顯示景點周邊即時交通路況、周邊停車場剩餘車位等資訊，提供民眾景區之多元資訊，出門前可一目了然。