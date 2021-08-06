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30年資深警是金山區原住民頭目 今年獲表揚模範父親

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
金山區長廖武輝在父親節前夕拜訪7位模範父親，除送獎牌外還有電烤箱、氣炸鍋及蛋糕等禮物。圖／金山區公所提供
金山區長廖武輝在父親節前夕拜訪7位模範父親，除送獎牌外還有電烤箱、氣炸鍋及蛋糕等禮物。圖／金山區公所提供

全國防疫警戒雖已降為二級，但新北市金山區公所為避免群聚取消今年室內模範父親表揚活動，改由區長廖武輝於父親節前夕拜訪7位模範父親，除送獎牌外還有電烤箱、氣炸鍋及蛋糕等禮物。其中，今年獲選為市級模範父親的是原住民郭光明，他從警30年，新北市排灣族領導人及金山區原住民頭目，並在地檢、法院及法扶基金會當通譯替族人服務。

金山區長廖武輝今天表示，今年獲選為市級模範父親的是原住民郭光明和金美里許金椿。郭光明的父親早逝，從小生活艱困，他仍堅持理想半工半讀完成學業，畢業後回饋社會從事警職，至今近30年，現任基隆港務警察總隊老碼頭中隊副中隊長。

郭光明對鄰里照顧有加，擔任金美國小家長會長時，很能體恤清寒學生之苦慷慨捐贈助學金，他積極投入原住民事務，重視族語傳承並辦理原住民活動及講座，完成台灣高等法院通譯訓練課程，在地檢、法院及法扶基金會替族人服務，更被推派為新北市排灣族領導人及金山區原住民頭目。

在家庭教育上，郭光明的子女延續父志，投入醫護工作，也受地方稱讚，郭光明表示，盡一己之力幫鄉親及族人服務。

另一位市級模範父親許金椿，也熱心公益，曾任金山區農會常務監事、慈護宮主委等重要職務，受到里鄰鄉里推崇。區級模範父親有陳明堂、簡財旺、劉正雄、許勝長及王錫龍等5位代表，都是家庭最堅強的支柱，犧牲奉獻付出。

廖武輝說，父親永遠是孩子心中的最佳男神，他們像溫暖的太陽，用慈愛的光輝照耀家中每位成員，今年取消室內模範父親表揚活動，但祝福的心意不變。

金山區長廖武輝在父親節前夕拜訪7位模範父親，除送獎牌外還有電烤箱、氣炸鍋及蛋糕等禮物。圖／金山區公所提供
金山區長廖武輝在父親節前夕拜訪7位模範父親，除送獎牌外還有電烤箱、氣炸鍋及蛋糕等禮物。圖／金山區公所提供
金山區長廖武輝在父親節前夕拜訪7位模範父親，除送獎牌外還有電烤箱、氣炸鍋及蛋糕等禮物。圖／金山區公所提供
金山區長廖武輝在父親節前夕拜訪7位模範父親，除送獎牌外還有電烤箱、氣炸鍋及蛋糕等禮物。圖／金山區公所提供

原住民 金山

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