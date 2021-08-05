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台鐵日南苑裡站間死傷事故 區間車撞上闖平交道行人

警戒降級通勤族回流 基隆往台北客運量能不足盼增班次

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
立委蔡適應今邀監理單位到國光客運基隆站，商討提升運能方案。圖／蔡適應服務處提供
立委蔡適應今邀監理單位到國光客運基隆站，商討提升運能方案。圖／蔡適應服務處提供

防疫警戒降級後，基隆分流上班或居家辦公的民眾恢復正常上班，卻面臨國道客運班次不足問題。國光客運今說，已向公路總局提交相關計畫滿足旅客的需求。公路總局表示，基隆班次和使用狀況優於北北基桃其他地區，會加速審理業者提出的相關計畫。

蔡適應服務處表示，7月27日疫情警戒降級後，許多分流上班或居家辦公的民眾恢復通勤上班，發現國道客運班次不足問題。蔡適應今邀請公路總局台北市區監理所副所長邱素珍、台北區監理所副所長戴邦芳和運輸管理科長張東閔、國光客運總經理簡有政、國光董事長特助陳永昌，在國光客運基隆站會勘。

兩處監理所都說，目前通勤狀況顯示降級後，基隆往台北方向班次逐步恢復，基隆的車輛班次和使用狀況，優於北北基桃其他地區，客運業者若提出提升班次計畫，會加速審理。

簡有政說，國光客運近期收到許多旅客反應班次不足問題，為了提升旅運能量，已向公路總局提交相關計畫，期盼可以滿足旅客需求。

蔡適應表示，基隆往大台北地區的路線，是警戒降級後乘客搭乘需求恢復狀況最好的區域，期許國光客運8月底前能恢復到疫情前的80%運量，半年內恢復到100%，甚至尖峰時刻增班。

蔡適應說，基隆人使用大眾運輸工具的習慣全國第一，其他客運業者的增班計畫，他也會協調，確保基隆通勤族權益。

立委蔡適應今邀監理單位到國光客運基隆站，商討提升運能方案。圖／蔡適應服務處提供
立委蔡適應今邀監理單位到國光客運基隆站，商討提升運能方案。圖／蔡適應服務處提供
立委蔡適應今邀監理單位到國光客運基隆站，商討提升運能方案。圖／蔡適應服務處提供
立委蔡適應今邀監理單位到國光客運基隆站，商討提升運能方案。圖／蔡適應服務處提供

基隆 國光客運 蔡適應

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