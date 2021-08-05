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疫苗預約平台被政府事先打勾？學者：國外有先例

新北娛樂業仍喝「西北風」 市議員：侯友宜應早日宣布復業

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市議員戴瑋姍批評，新北市的娃娃機店、夜市娛樂攤販及觀光海釣等遭遺忘。圖／新北市經發局提供
新北市議員戴瑋姍批評，新北市的娃娃機店、夜市娛樂攤販及觀光海釣等遭遺忘。圖／新北市經發局提供

受疫情影響，餐飲業者苦撐三個月後終於迎來開放內用，但新北娛樂業卻仍在喝西北風。市議員戴瑋姍批評，新北市娃娃機店、夜市娛樂攤販及觀光海釣等遭遺忘，侯友宜應儘早宣布恢復時間。對此，新北經發局回應，中央已表明相關指引要再評估，新北還是先不開放；市場處及漁業處也表示，評估防疫上仍有困難，現正在研議如何務實可行的開放，期望能早日恢復營業。

戴瑋姍批評，中央既已授予地方權限，只要符合防疫標準就能復業，其它縣市也都進一步訂出相關規範，讓業者至少有自行決定能否復業的權利，新北也應該加速訂出標準。如夾娃娃機的自動選物販賣機，在新北有超過兩萬從業人員，不少是主業而非副業，目前場地和機台租金差不多已空燒殆盡，影響許多家庭生計，且經常與其他行業共用店面，若撤店其他業者也只好搬離，將一次衝擊數個店家。

另夜市攤販目前僅開放餐飲攤車，但夜市遊戲娛樂攤仍被禁止，業者已三個月未營業，市府目前也仍未列入討論。戴瑋姍並指，現已經開放陸上釣魚釣蝦場，海上船家沒有理由不開放，娛樂船的座釣空間很寬，還有隔間獨立休息室，更能妥善防疫，只要符合防疫標準，也應該給予復業的機會，部份市民依靠海釣魚獲維生，完全禁止海釣也會讓他們陷入生計困難。

戴瑋姍強調，娛樂業雖不是民生必需品，但也是眾多市民溫飽的來源，侯友宜應該早日宣布復業時間、訂出防疫標準，讓民眾可自行選擇是否出遊、業者可自由選擇是否營業，否則一拖再拖下去，受傷最大是市民。

經發局長何怡明回應，中央開放娃娃機業者指引為「專人管理下」，但自動販賣商業同業公會向指揮中心表達專人管理有困難，指揮中心特別請經濟部對相關指引重新評估檢討，新北市在中央政策存有質疑及爭議的情況下，暫不考慮開放娃娃機店的營業。

市場處則指，夜市娛樂攤活動多元，仍擔心人的距離、肢體接觸及遊具消毒等，相關規範較為複雜，都還在討論中。漁業處強調，海釣活動的釣客來自四面八方，漁業處目前已與相關業者、漁會、海巡等單位開會共同研擬可行的防疫指引中，也希望能加速開放。

新北經發局長何怡明。圖／新北市經發局提供
新北經發局長何怡明。圖／新北市經發局提供
新北市議員戴瑋姍。圖／取自戴瑋姍臉書
新北市議員戴瑋姍。圖／取自戴瑋姍臉書

戴瑋姍 夜市

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