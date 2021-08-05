疫情改親送 淡水區長、民代祝賀模範父親

本週日是一年一度的父親節，以往在新北市淡水區公所都會舉辦模範父親表揚大會，但今年因為受到疫情影響，區長巫宗仁特別到市級模範父親家中，將匾額以及獎牌送到模範父親家中，其中住在淡水區興仁的林瓊賢先生，榮獲這次淡水區的市級模範父親。

林瓊賢先生今年95歲，里長說他在里內大家都叫他竹筍伯，因為他從小務農，拉拔孩子長大，兒女都非常孝順，現在都95歲了，還在山上種竹筍，自己種植，自己到市場去賣竹筍，身體也非常健康。而這次有許多立委市議員，也都親自到林瓊賢家中，送上父親節的祝福。

淡水區長巫宗仁表示，由於今年受到疫情影響，無法舉辦表揚大會，因此特別，代表市長侯友宜，將這榮耀帶到市級模範父親家中，同時子女各有成就，也希望在這疫情影響之下，也能夠表達對於模範父親的祝福。