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東北角候車亭被鏽蝕太危險 地方要求改善

觀天下 / 記者李嘉文／瑞芳報導
東北角多處候車亭容易鏽蝕損壞，新北市議員林裔綺要求改善東北角地區民眾的候車環境。 圖／觀天下有線電視提供
東北角多處候車亭容易鏽蝕損壞，新北市議員林裔綺要求改善東北角地區民眾的候車環境。 圖／觀天下有線電視提供

東北角地區鄰近海邊，海風侵蝕且東北角多雨的氣候之下，導致多處候車亭容易鏽蝕損壞，有的柱底都被鏽蝕了一大塊，有的候車椅也生鏽尖銳，民眾等車相當危險，今(5)日新北市議員林裔綺就邀集市府交通局人員會勘了5處的候車亭，要求改善東北角地區民眾的候車環境。

市議員林裔綺表示，東北角四區這幾年在她努力下，已經陸陸續續新增和汰舊換新的一些候車亭，希望能提供民眾一個舒適的候車空間，今天也要求交通局針對有損壞以及蝕的候車亭進行汰換，並考慮海邊風大及長者較多，要求加裝、加深兩側側板擋風及增設候車椅，讓民眾有舒適安全的候車環境。

海風長久侵蝕之下，候車亭鏽蝕情況很嚴重，有的柱底都被鏽蝕了一大塊，有的候車椅也生鏽尖銳，有可能造成候車民眾的危險，並且海邊風大，之前的候車亭側板太淺無法有效阻擋風，這次都將進行改善。

候車亭搖動看的令人怵目驚心，為了民眾的安全，此次將更新海濱路三巷口旁、濱海公路78.7K處、簡易法庭站及磅磅站的候車亭，另外也將更新並加深海濱站的側板，給民眾安全並舒適的候車環境。

員林 瑞芳

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