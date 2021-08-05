快訊

空手道／文姿云4強賽遭判定落敗無緣搶金 仍為台灣收下銅牌

昔當礦工撐全家 平溪區楊新修獲市級模範父親

觀天下 / 記者李嘉文／平溪報導
平溪區長曾繁盛帶著祝賀禮品前往當選市級模範父親的十分里楊新修家中祝賀。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區長曾繁盛帶著祝賀禮品前往當選市級模範父親的十分里楊新修家中祝賀。 圖／觀天下有線電視提供

一年一度的父親節到來，平溪區長曾繁盛今(5)日就帶著祝賀禮品前往每一位獲獎的模範父親家中，其中當選市級模範父親的十分里楊新修，早年當礦工養活全家，區長曾繁盛代表市長候友宜致贈的金戒指和紅包，讓受贈的模範父親好高興，家中也熱鬧了起來。

第一站抵達的是位於十分里獲得市級模範父親的楊新修家中，平溪區市級模範父親楊新修表示，早年曾經是自耕農，後來平溪地區礦業興起，楊伯伯就轉行改當礦工，雖然礦工辛苦且危險性較高，但是收入也高，楊伯伯自謙沒什麼成就，教導孩子就只是要他們注意乾淨，保持身體健康，不要學壞，有份正常工作，組成一個幸福的家庭，他就心滿意足了。

平溪區長曾繁盛表示，此次市級模範父親楊新修，早年辛苦賺錢照顧全家，不管是工作、子女教育、家庭照顧都做得很好，所以子女也都是事業有成，楊先生在地方上也頗受敬重，所以恭喜他獲得市級模範父親，也祝福平溪的父親不只父親節快樂，要天天快樂。

平溪區里長聯誼會會長胡兩泉表示，每一位模範父親他都會去祝賀並送一個蛋糕，也感謝公所的用心，照顧區內的每一位父親，每一位區民，然後防疫期間大家還是要多注意自身身體健康。

此次雖然受疫情影響，模範父親表揚不能盛大舉辦感謝活動，但是公所還是帶著市長的感謝之意到每位模範父親的家中，要祝所有爸爸父親節快樂。

平溪 父親節

延伸閱讀

無私對家庭子女貢獻 竹北3名模範父親獲獎

雙眼失明仍熱愛音樂、養家庭 獲新北模範父親表揚

桃園王龍雄賴錦祥當選模範父親 鄭文燦到宅表揚獻祝福

桃園接種站父親節傳愛 民眾寫卡思念爸爸淚崩

相關新聞

還在找破水點 8天沒水汐止居民哭訴太苦了

真的太苦了，汐止區水源路二段的社區，等了八天還是沒水可用，甚至有人提水摔倒受傷，只是自來水公司依舊還在破水點，也讓住戶們很不滿，今(5)日立委沈發惠、賴品妤服務處及新北市議員張錦豪就再度邀請相關單位人員現場會勘，居民真的受不了，哭訴八天沒水用真的太苦了。

萬華阿公店最快九月復業 阿公店：全力配合市府要求

台北市政府考慮八大行業九月復工，其中萬華阿公店被列為重點關注對象，萬華阿公店業者表示，在阿公店工作的少爺、小姐及相關產業...

金山模範父親表揚不聚餐 賀禮送到家更溫馨

受到疫情影響，今年金山區模範父親表揚沒有聚餐的盛大儀式，改由區長廖武輝將模範父親禮品送到家，而家人、子女回家陪伴，見證爸爸接受賀禮的光榮時刻，也讓氣氛變得更加溫馨。今年區公所準備的賀禮相當貼心，有烤箱、氣炸鍋等彌補不能全區模範父親聚在一起慶祝的遺憾。

昔當礦工撐全家 平溪區楊新修獲市級模範父親

一年一度的父親節到來，平溪區長曾繁盛今(5)日就帶著祝賀禮品前往每一位獲獎的模範父親家中，其中當選市級模範父親的十分里楊新修，早年當礦工養活全家，區長曾繁盛代表市長候友宜致贈的金戒指和紅包，讓受贈的模範父親好高興，家中也熱鬧了起來。

東北角候車亭被鏽蝕太危險 地方要求改善

東北角地區鄰近海邊，海風侵蝕且東北角多雨的氣候之下，導致多處候車亭容易鏽蝕損壞，有的柱底都被鏽蝕了一大塊，有的候車椅也生鏽尖銳，民眾等車相當危險，今(5)日新北市議員林裔綺就邀集市府交通局人員會勘了5處的候車亭，要求改善東北角地區民眾的候車環境。

疫情改親送 淡水區長、民代祝賀模範父親

本週日是一年一度的父親節，以往在新北市淡水區公所都會舉辦模範父親表揚大會，但今年因為受到疫情影響，區長巫宗仁特別到市級模範父親家中，將匾額以及獎牌送到模範父親家中，其中住在淡水區興仁的林瓊賢先生，榮獲這次淡水區的市級模範父親。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。