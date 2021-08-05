昔當礦工撐全家 平溪區楊新修獲市級模範父親

一年一度的父親節到來，平溪區長曾繁盛今(5)日就帶著祝賀禮品前往每一位獲獎的模範父親家中，其中當選市級模範父親的十分里楊新修，早年當礦工養活全家，區長曾繁盛代表市長候友宜致贈的金戒指和紅包，讓受贈的模範父親好高興，家中也熱鬧了起來。

第一站抵達的是位於十分里獲得市級模範父親的楊新修家中，平溪區市級模範父親楊新修表示，早年曾經是自耕農，後來平溪地區礦業興起，楊伯伯就轉行改當礦工，雖然礦工辛苦且危險性較高，但是收入也高，楊伯伯自謙沒什麼成就，教導孩子就只是要他們注意乾淨，保持身體健康，不要學壞，有份正常工作，組成一個幸福的家庭，他就心滿意足了。

平溪區長曾繁盛表示，此次市級模範父親楊新修，早年辛苦賺錢照顧全家，不管是工作、子女教育、家庭照顧都做得很好，所以子女也都是事業有成，楊先生在地方上也頗受敬重，所以恭喜他獲得市級模範父親，也祝福平溪的父親不只父親節快樂，要天天快樂。

平溪區里長聯誼會會長胡兩泉表示，每一位模範父親他都會去祝賀並送一個蛋糕，也感謝公所的用心，照顧區內的每一位父親，每一位區民，然後防疫期間大家還是要多注意自身身體健康。

此次雖然受疫情影響，模範父親表揚不能盛大舉辦感謝活動，但是公所還是帶著市長的感謝之意到每位模範父親的家中，要祝所有爸爸父親節快樂。