還在找破水點 8天沒水汐止居民哭訴太苦了

真的太苦了，汐止區水源路二段的社區，等了八天還是沒水可用，甚至有人提水摔倒受傷，只是自來水公司依舊還在破水點，也讓住戶們很不滿，今(5)日立委沈發惠、賴品妤服務處及新北市議員張錦豪就再度邀請相關單位人員現場會勘，居民真的受不了，哭訴八天沒水用真的太苦了。

居民不禁流淚哭訴，如果你的家人住在這邊你會怎麼樣，八天了，有人提水提到跌倒，怎麼水公司沒有苦民所苦，施工停水叫人民看公告看email，可是老人家會嗎，不要用公務員態度對待我們，到現在自來水公司還在找破水點，一直找不到難道找一個月就要停水一個月嗎，八天沒水用了，真的太苦了。

居民不滿的指出，自來水公司只挖工區，堅持不是這附近是往上面從一個坡度下來的，本來是相信水公司的專業，結果他卻是把它封起來了，究竟破的管路在那裡順著找就找的到了，卻一直拖，停水八天了真的受不了。也有民眾說已經不再相信水公司說的話，一直說是社區管線的問題，直到昨天半夜十二點又發現可能是前方有漏水點，但是是不是水公司施工震動，造成社區完全沒水，今天是第八天了，真的換位思考看看、將心比心，誰受的了。

市議員張錦豪表示，在汐止水源路二段72巷的社區，因為在7/28上星期三，因為自來水公司在施工過程中，可能導致於社區沒有水，當然住戶會懷疑是因為施工造成停水，所以整個民怨沸騰，這已經到第九天，大家都很期待有民生用水，可是卻一直找不出原因，甚至在沿線有去聽測漏水的部分，也有開挖，但是卻沒有把問題點找出來，社區依舊沒水。

張錦豪指出，因為，目前社區因為雙號側是有水，而單號40多戶沒水，今天會勘結論，立即將隔壁雙號側做一個連接管，把水引導過去，讓停了八天水的住戶先有水可用之外，並且在三天內把問題點找出來，要求自來水公司3日內全面徹底對該區域進行專業詳細探測與開挖，並提出社區缺水之原因等說明，後續若有要進行用水管線施工、維護、汰換或更新等相關工程事宜，也相關單位能全力提供相關協助，減少社區住戶負擔。