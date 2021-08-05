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金山模範父親表揚不聚餐 賀禮送到家更溫馨

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區模範父親表揚由區長廖武輝將模範父親禮品送到家，公所貼心安排，讓氣氛變得更加溫馨。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區模範父親表揚由區長廖武輝將模範父親禮品送到家，公所貼心安排，讓氣氛變得更加溫馨。 圖／紅樹林有線電視提供

受到疫情影響，今年金山區模範父親表揚沒有聚餐的盛大儀式，改由區長廖武輝將模範父親禮品送到家，而家人、子女回家陪伴，見證爸爸接受賀禮的光榮時刻，也讓氣氛變得更加溫馨。今年區公所準備的賀禮相當貼心，有烤箱、氣炸鍋等彌補不能全區模範父親聚在一起慶祝的遺憾。

金山區長廖武輝表示，今年金山區有7位模範父親，更有兩位榮獲市級模範代表，一位是原住民郭光明，一位是金美里許金椿。郭光明父親早逝，從小生活艱困，但仍堅持理想半工半讀完成學業，畢業後回饋社會從事警職，至今近30年，更對鄰里照顧有加，體恤清寒學子慷慨捐贈助學金，此外也積極投入原住民事務，重視族語傳承，被推派為新北市排灣族領導人及金山區原住民頭目。

另一位市級模範父親許金椿熱心公益，曾任金山區農會常務監事、慈護宮主委等重要職務，更是現任的金美里鄰長為鄉里推崇。而區級模範父親陳明堂、簡財旺、劉正雄、許勝長及王錫龍等5位代表，皆是家庭最堅強的支柱，犧牲奉獻、無怨無悔地付出，充分展現臺灣父親堅毅的精神。

不只區級模範父親因為疫情取消聚在一起的表揚，市級模範父親代表往年都會到市府接受市長頒發匾額、禮物表揚，今年則是因為疫情由區長代表贈送到家，而郭光明獲獎的光榮時刻，他的老婆與三個女兒都換上了排灣族的服飾來陪伴，還有新北市的原民議員們也都到場給予祝福。

郭光明說，獲選市級模範父親代表，是相當大的肯定與榮耀，在往後的日子裡，除了繼續守護照顧家庭、成為女兒與家人們堅強的後盾，同時也還要繼續為發揚原住民族的文化與精神而努力。

金山 原住民

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