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開放內用稽查餐飲業發現32家有缺失 北市公布6稽查重點

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市衛生局表示，目前已稽查257家餐飲業者，其中有32家有部分缺失需限期改善。圖／北市衛生局提供
北市衛生局表示，目前已稽查257家餐飲業者，其中有32家有部分缺失需限期改善。圖／北市衛生局提供

全國警戒降至二級，雙北餐廳從8月3日起開放有條件內用，北市各局處也派員前往餐飲業進行稽查，避免出現防疫破口，北市衛生局今表示，8月3日及4日兩天共稽查257家，其中32家需限期改善，複檢仍不合格者將依規定懲處。

衛生局食藥科長陳怡婷說明，北市自8月3日開放餐廳內用後，相關局處就開始進行相關稽查，累計3日及4日兩天稽查結果，總計稽查257家，其中32家有部分不合格需限期改善，主要缺失主要有3點，包含沒有員工體溫監測紀錄、沒有環境消毒紀錄、實聯制不完整。

針對實聯制不完整部分，陳怡婷表示，店家有遵守防疫政策貼出實聯制QR碼，但沒有提供紙本讓忘記帶手機或有數位落差的民眾進行登記，後續市府也會重新稽查上述不合格店家，複檢仍不合格者將依規定懲處。

陳怡婷表示，因應餐廳內用將針對餐飲業防疫管理措施進行6項稽查重點，像是餐飲從業人員需每日量體溫及監測紀錄狀況，並作成紀錄備查；定期清消環境，確實記錄執行狀況，尤其廁所部分要多清消。

第三，內用顧客要實施實聯制，入口處要量體溫、噴酒精、提供乾洗手或洗手設備，除了飲食均須戴口罩；不同桌要保持1.5公尺，同桌要梅花座，若桌子太小就需改用隔板。

自助餐型態餐廳，需有適當阻隔並由專人協助夾取；供應餐點應以個人套餐為主，多人共同烹煮、共餐如火鍋、燒肉等，應由專人協助操作、分菜後再上菜。

衛生局表示，父親節即將到來，不少民眾會想要出外用餐，仍呼籲民眾及業者要遵守上述規定，做好防疫措施，避免造成防疫破口。

衛生局 實聯制 北市

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