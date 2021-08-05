疫情天天待在家 北市18萬張敬老卡未使用全「歸零」

新冠肺炎疫情嚴峻，高齡者又是高危險群，因此三級警戒以來，許多老人家遵守政府規定幾乎是天天待在家，導致敬老卡點數完全沒有使用到，議員王欣儀指出今年5月分的敬老悠遊卡使用情形，全市約47多萬張有效敬老卡，有18多萬張的敬老卡點數則是完全沒有使用。對此，北市社會局回應，正在規畫相關振興方案中。

王欣儀表示，接到許多長輩陳情，因為疫情期間，長輩不僅沒有搭乘大眾交通運輸工具，許多公有場館也禁止開放，導致每月的480點敬老卡點數幾乎沒有使用。

王欣儀指出，根據社會局統計今年5月分的敬老悠遊卡使用情形，全市約47多萬張有效敬老卡，其中有14.5萬張的使用點數未滿100點，另有18多萬張的敬老卡點數則是完全沒有使用。

王欣儀表示，由於社會局提供每月固定點數480點，現今技術無法遞延，只能月底統一結清。她批評，長者僅能眼睜睜看著點數歸零，等於白白把福利浪費掉。

王欣儀建議，隨著疫情趨緩、逐漸解封，市府也應儘快盤點敬老愛心卡未用完的點數預算，並儘速提出實質的回饋方案或開放小額消費及專屬優惠，保障長者應有的權益，並應向長者們充分說明，以照顧北市長者與身心障礙夥伴，振興台北經濟。

社會局表示，敬老卡是依老福法25條之立法精神，讓長輩乘車及場館補助，鼓勵走出戶外，達到活躍老化為目的。至於敬老卡點數或能否數累計點數，由於涉及北北基多項運輸設施都需重新改制，目前無推動改制系統之規劃。

社會局強調，目前仍以防疫為優先，同時市府正規劃，未來敬老卡如何在社區社交活動與防疫上達到更有效率的功能，或是任何搭配振興可以推動的方案。