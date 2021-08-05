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新北青少年圖書館推免費線上英文課程 先替未來打基礎

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市青少年圖書館推出免費線上課程，希望能提升孩子英語能力，讓他們打下基礎，面對未來的升學與就業挑戰。圖／新北市圖書館提供
新北市青少年圖書館推出免費線上課程，希望能提升孩子英語能力，讓他們打下基礎，面對未來的升學與就業挑戰。圖／新北市圖書館提供

疫情影響，位於新店的新北市青少年圖書館在8月份推出免費線上課程「青少年應用英文」，將帶國高中生學習專業簡報知識，並透過實作英語簡報、閱讀英語新聞方式來學習英文，盼全方位提升學生英語實戰力，為新學期做好準備，打下基礎。

新北市立圖書館表示，今年因為疫情影響，學校停課至暑假，為了讓青少年朋友可以利用暑假學習英文，青少年圖書館特別推出「青少年應用英文」線上學習課程，其中10日、17日會有「擴展視野-讀懂新聞英文」的線上課程，另外12日、20日則將開設課程「英文簡報實務演練」。

圖書館指出，希望這些課程能讓國高中生提升英語能力，並學習簡報技巧，融入時事議題，培養青年學子看國際新聞的興趣，增加英文閱讀力。

另外，館方也同時於網站「新北E書房」推出「小論文寫作自主學習課程」，邀請到萬芳高中林佳樺老師為大家說明文學小論文的寫作方式，透過賞析文學作品、分析要點、進而切入文學寫作等，讓孩子們了解小論文書寫流程。

青少年圖書館主任林俊宏表示，英語簡報技巧是作為全球化人才必備的技能，可增加學生們未來的職場優勢，還能幫助學生們口語訓練的需求；閱讀新聞英文則是提升閱讀實力最有效的方法。

林俊宏指出，「小論文」寫作能增加學生的寫作能力，也將成為孩子在升學時的一大助力，希望透過這樣的學習課程，協助學生面對新課綱的挑戰，為未來升學及就業打下良好基礎。

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