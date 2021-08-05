員工量體溫沒紙本紀錄 北市開放內用2天32家餐廳有缺失

北市3日開放餐廳內用，衛生局今天表示，截至4日共稽查257家業者，其中32家有改善空間，缺失多為沒有員工體溫量測與環境消毒紀錄，輔導後將再度前往稽查，若仍未改善將開罰。

台北市衛生局今天舉行視訊記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情現況，食品藥物管理科科長陳怡婷表示，衛生局與相關局處從3日開放內用開始進行稽查，3日及4日共計稽查257家業者，其中32家有改善空間。

陳怡婷指出，常見缺失包含顧客實聯制不完整，沒有紙本實聯制表單提供無法使用手機的顧客填寫；以及雖然有量測員工體溫及落實消毒，但沒有紙本紀錄，呼籲業者一定要做成紙本紀錄，監督自己有落實的同時，讓稽查人員可以確認。

陳怡婷表示，針對有改善空間的32家業者，衛生局這次並未開罰，而是輔導改善，接下來將再度不定時稽查，屆時若仍未落實就會開罰。

陳怡婷呼籲，這個週休假日是父親節，呼籲民眾出外用餐，除了飲食之外，一定要戴上口罩，且吃飯時不要聊天；業者請全程配戴口罩、勤洗手並落實廁所清消等防疫措施。

此外，高雄市政府日前公布有確診者曾在大台北地區與代號X men的多名友人聚會，且指標個案曾在7月1日上午搭乘高鐵抵達台北。

衛生局專門委員歐佳齡今天指出，高雄市所稱的指標個案並非確診個案，也沒有案號。

歐佳齡重申，經多次與高雄市政府及疾管署求證，得到的答覆都是X men聚會地點不在台北市、確診個案與接觸者皆非台北市民，且目前沒有需要台北市配合或協力的部分。