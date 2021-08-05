北市將開放阿公店？王鴻薇批北市府「邏輯混亂」

新冠疫情警戒降至第二級，北市的阿公店和游泳池傳出解禁，台北市議員王鴻薇說，疫情趨緩，解禁無可厚非，但解禁標準，讓人匪夷所思，開放游泳池，卻不准健身房洗澡，解禁阿公店又不准酒店營業，她要求市府一視同仁，該開就開，不要大小眼。

王鴻薇指出，近日中央流行疫情指揮中心表示游泳池將訂出防疫指引後開放，與此同時，北市府有意規畫復業「阿公店」。雖然游泳池是中央提出開放，阿公店是台北市提出開放，但過日子的是台北市民，開放邏輯真的很奇怪。

王鴻薇表示，阿公店不准性交易，純喝茶聊天，「那酒店也是這樣訴求啊，酒店敢說我提供性交易？」 這些健身房會員也很無辜，洗澡拿下口罩的時間可能比游泳還少，卻不能洗澡，這不是邏輯不通？

王鴻薇說，疫情到了現階段，無論如何，還是安全第一，不論是中央地方標準要協調一致，對於開放範圍辦法，也不該有大小眼或顧此失彼的狀況，畢竟現在是每一個人都在苦撐待變，希望市府單位可以重新檢討。