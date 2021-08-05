府中美學計畫陸續動工 縣民大道民權路口將增一左轉道

新北「板橋府中美學計畫」相關工程將於今年陸續展開，新北工務局表示，為改善縣民大道府中路至民權路段之交通情況，將增設一個左轉車道，相關工程明日就動工，提醒用路人配合交管。另外，市府也將在民族路穿越縣民大道開設一個路口，給予車輛行人通行。

新北新工處指出，板橋縣民大道與民權路口之左轉車流眾多，常造成主線回堵，因此市府將在往台北方向增設一個左轉車道，以改善縣民大道往台北方向容易塞車的情形。

工務局說明，工程分為兩階段，第一階段先將縣民大道往台65線方向車道由原本4車道（3快車道、1混合車道）縮減為3車道（2快車道、1混合車道）；第二階段則打除中央分隔島，縣民大道往台北方向由原本3快車道（1左轉車道、2直行車道），增加成4車道（2左轉車道、2直行車道）。

新工處提醒，工程將從明日起開始，預計工期70多天，第一階段工程將在每天早上早上9點至下午5點封閉府中路至民權路口2線快車道約200公尺長施工，其餘時段則僅封閉1車道盡量將施工影響降到最低，請民眾行經附近配合現場交通疏導人員交管，或提早出門避開交通尖峰時段。

另外，為一同改善府中地區交通動線，新工處表示，將於挪移中央分隔島時同時，增設容許民族路穿越縣民大道之路口，對於民眾人車通行亦有相當助益。