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北捷人事異動 原副總經理黃清信即起接任總經理

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
原副總經理黃清信（圖）即日起接任總經理一職。圖／北捷提供
原副總經理黃清信（圖）即日起接任總經理一職。圖／北捷提供

北捷運公司今召開董事會並通過總經理人事案，宣布即日起由原本代總經理的黃清信正式接任總經理一職，黃清信表示，將以「繼往開來」四字勉勵團隊，未來規畫成立「電商平台」，力求商業極大化，開創北捷生活事業。

原總經理沈志藏屆齡退休，新上任的總經理黃清信表示，除固守北捷營運傳統及系統安全可靠度，也會持續推動物業開發，規畫成立「電商平台」，以「線下車站人流，串聯線上電子商務」商業模式，力求商業極大化。

黃清信學資歷豐富，從交通大學土木工程所運輸工程與管理組碩士畢業後，透過捷運特考及高搞進入捷運公司，並在北捷服務25年，為高運量第一代站長。

黃清信從車站站務管理、附屬事業、委託事業纜車、TOD物業開發，以至公司企畫行銷、財務規畫、人力資源訓練，歷練完整。

時任副總經理期間，就帶領「MIT運輸創新小組」，規畫北捷自有品牌生活事業，包含Metro Taste」美食、「Metro Holiday」旅遊、「Metro Coupon」購物優惠的3M品牌。

其中，Metro Taste為北捷積極與餐飲大廠合作，同時以「捷客鮮」為名，引領國內軌道業，開創「線上付款、捷運車站取餐」新商業模式。

黃清信表示，捷運有四通八達、連結都會各區域網絡特性，未來將以線下車站人流，串聯線上電商為中心的商業模式，藉由捷運龐大人潮、APP會員日漸成長2大優勢，積極與電商業者尋求合作發展「電商大平台」。

未來將帶領團隊邁向生活事業，預計8月中旬就會以充滿北捷風味的的濾掛式咖啡打頭陣，結合電商推出「線上選購，車站取貨」方式，提供民眾最便利的服務。

另外，北捷也會持續配合台北市政府政策，推動商業極大化，而像是捷運士林站、劍潭站、劍南路站等大眾運輸導向發展（TOD）工程也會積極推動，盼透過拓展物業發展，重塑車站場站空間機能及價值，提升運輸、生活及休閒的多元都市服務功能，並結合地方特色及文化，建立觀光遊憩，成為民眾生活及交通的樞紐。

北捷 捷運 電商

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