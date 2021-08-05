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雙眼失明仍熱愛音樂、養家庭 獲新北模範父親表揚

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
樹林區的張義鷹（中）雖然視力嚴重受損，但仍創立鄉土文化藝文協會，努力推廣音樂活動。圖／新北社會局提供
樹林區的張義鷹（中）雖然視力嚴重受損，但仍創立鄉土文化藝文協會，努力推廣音樂活動。圖／新北社會局提供

新北樹林區78歲張義鷹雙眼傳性疾病導致視力逐年退化，年輕時因熱愛音樂考上國立藝專音樂科，40歲時接近失明，仍為了家庭經濟、子女教育，白天在校教課、晚上擔任少年鋼琴及聲樂指導。張義鷹與其他55名成為今年新北模範父親，並接受新北市表揚。

新北今年取消模範父親表揚活動，市長侯友宜錄製影音祝賀，新北社會局也為每名模範父親製作專屬的影片、金戒指和賀匾等，分送給新北56名模範父親。

張義鷹從小熱愛音樂，就算雙眼視力逐年退化，仍考上國立藝專音樂科主修聲樂並持續進，並在東吳大學、國立藝專與實踐家專任教，30歲結婚、40歲接近失明，仍持需為家庭堅守工作崗位。

張義鷹也投入古典藝術歌曲創作出版「閒雲之歌」，與多名古典音樂演唱家合作，並在國家演奏廳等發表。另也與地方藝文人士共創樹林鄉土文化藝文協會，推廣藝文活動，更成立小水滴兒童合唱團，演出音樂劇等。

板橋區65歲劉邦漢在台東池上鄉下的山林間成長，常以木片當顏料、用雕刀當畫筆，賦予木頭新生命，他的作品曾獲文建會傳統工藝大獎，也曾任教於台藝大、台科大、亞東技術學院、朝陽科大等，並獲邀至國外美術館展出作品。

劉邦漢也參與板橋市改制30周年慶、編製板橋市歌，另也為435藝文特區空間規畫、成立魯班工藝研究所，也曾成立台北縣客家藝術協會擔任理事，籌劃新北市29區客家社區大學，他也努力栽培子女，各個事業有成。

金山區54歲郭光明出生在台東縣太麻里鄉多良部落，與妻子結婚後育有3女，他親自教授3名女兒母語，並通過族語認證。郭光明任警職近30年，因此有2個女兒從事護理師工作，小女兒今年也考取慈濟科技大學護理系。

新北市模範父親郭光明從警近30年，影響3名女兒從事護理救人的工作。圖／新北社會局提供
新北市模範父親郭光明從警近30年，影響3名女兒從事護理救人的工作。圖／新北社會局提供
新北市模範父親劉邦漢曾獲傳統工藝大獎，也參與板橋市改制30周年慶、編製板橋市歌。圖／新北社會局提供
新北市模範父親劉邦漢曾獲傳統工藝大獎，也參與板橋市改制30周年慶、編製板橋市歌。圖／新北社會局提供

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