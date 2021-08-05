大雨不怕水淹 北市港福街排水溝整治完、道路重鋪

台北市士林區位處低窪地區，汛期容易淹水，為解決排水不良問題，北市府去年編列近950萬元預算，整治福港街、中山北路6段162巷等處溝測，近期已經施工完畢。

水利處表示，福港街位處承德路、中正路兩大交通幹線周遭，鄰近陽明高中，百齡國小，為人口稠密地區。近年來因極端氣候影響，暴雨期間，排水狀況不良，且側溝還頻發出惡臭。

水利處說，福港街因既有側溝老舊而且容量不足，故於短時強降雨間，容易造成局部積淹水，市府於109年度編列經費，辦理福港街37巷、福港街219號至239號，福港街246號至282號，福港街234巷、福港街241巷及中山北路六段162巷等處側溝更新工程，已於日前施工完成。

水利處指出，施工過程團隊積極與當地店家及居民加強溝通，施工中雖短暫造成交通不便及遭遇地下管線障礙問題，在相關單位配合努力下，工程已完工。

水利處表示，工程完成後，不僅將該地區的排水溝重新規劃，使日後排水更為順暢外，相關施工範圍內的道路也重新銑刨加鋪，整體環境煥然一新。