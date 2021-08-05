柯文哲為感染源嗆切磋 陳其邁：防疫非華山論劍

高雄市日前出現特殊交友圈COVID-19確診個案，感染源指向大台北地區，但台北市長柯文哲卻不這麼認為，還說要跟學醫的高雄市長陳其邁「切磋」。陳其邁說，防疫要互助合作，不是華山論劍。

高雄市近期增加5例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，高雄市衛生局表示，基於疫調、血清學檢查結果及流行病學，分析感染源為大台北地區。

但柯文哲昨天說，根據北市資料，確診者聚會地點及接觸者都不在台北市，陳其邁也是學醫的，希望陳其邁出來講解，大家彼此切磋一下。

陳其邁今天在議會受訪表示，防疫涉及人民安全，最重要是在防疫過程，中央及各地方政府，如何相互合作、補位。高市府在疫調時，會把手上所有疫調結果，包括血清學檢查，透過衛生福利部疾病管制署（CDC）平台通報各地方政府。

陳其邁說，以高雄最近確診案例為例，疫調發現，指標個案曾到北部地區，高市府通報衛福部疾管署，發現了1例新北市確診個案，這就是地方、中央疫調互相補位、互相合作最好例子。

陳其邁說，根據疫調結果，也發現確診個案曾在7月1日時到過台北市某飯店，基於互助合作原則，也立刻通報衛福部疾管署轉知地方政府，「在防疫期間，最需要的是互助合作，而不是華山論劍」。