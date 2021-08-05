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微解封！新北推實境遊戲 用手機玩遍淡水

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北政風處、消防局推出戶外實境解謎遊戲「搶救淡水大作戰：英雄集結」，透過手機暢遊淡水景點。圖／新北政風處提供
新北政風處、消防局推出戶外實境解謎遊戲「搶救淡水大作戰：英雄集結」，透過手機暢遊淡水景點。圖／新北政風處提供

新冠肺炎疫情逐漸受到掌控，新北政風處、消防局推出戶外實境解謎遊戲「搶救淡水大作戰：英雄集結」，透過手機暢遊淡水景點。政風處長王文信說，希望透過遊戲培養學童廉潔誠信品德及瞭解消防安全知識。

「搶救淡水大作戰：英雄集結」遊戲描述某日淡水小鎮一連串不尋常的災害接踵而生，有5名英雄齊聚一堂、搶救小鎮安危，過程中出現危機，由英雄們邀請破解懸案，維護淡水的消防安全及清廉風氣。

王文信表示，近年來實境解謎在學生族群中非常流行，透過推出遊戲讓學童學習，也盼學童在符合防疫的規範下，走出戶外寓教於樂。

政風處指出，即日起，只要前往淡水捷運站，打開手機免費安裝蹦世界APP註冊登入，搜尋下載「搶救淡水大作戰：英雄集結」遊戲包，就可以開始遊玩。

政風處說，破關後利用AR紀念照功能、合照上傳至政風處FB粉絲專頁「新北心廉心」指定貼文串，就可以把禮品帶回家，另外還可以申請限量紙本紀念包，完成隱藏任務加碼抽大獎。

新北政風處、消防局推出戶外實境解謎遊戲「搶救淡水大作戰：英雄集結」，透過手機暢遊淡水景點。圖／新北政風處提供
新北政風處、消防局推出戶外實境解謎遊戲「搶救淡水大作戰：英雄集結」，透過手機暢遊淡水景點。圖／新北政風處提供

淡水 新北 新冠肺炎

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