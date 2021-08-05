快訊

出國申請接種黃皮書 費用150元至200元不等

【0805確診地圖】本土確診6例、死亡+0 新北增4例個案最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡其昌爭取2億預算 將修復清水瀞園與大甲瑞蓮堂古蹟

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌今天邀相關單位，會勘清水黃家古宅海線重要古蹟。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天邀相關單位，會勘清水黃家古宅海線重要古蹟。記者游振昇／攝影

台中市清水黃家古宅瀞園及大甲梁家古宅瑞蓮堂，都是珍貴市定古蹟，需進行主體修復作業，立法院副院長蔡其昌今邀集文化部次長蕭宗煌、台中市政府文化局副局長曾能汀及台中市議員王立任、楊典忠、施志昌等人到場會勘，文化部核定補助總經費2億辦理二座古蹟修復作業，預計113年底完成

蔡其昌表示，清水黃家及大甲梁家古宅都是海線非常重要的古蹟，他一直在協助爭取經費進行保存，目前清水黃宅的一期3500萬的修繕計畫已完成，今天再爭取到二期經費4500萬，繼續進行古蹟修復作業；大甲梁宅破損較嚴重，將挹注1.4億預算分三期來補助；他說這是清水及大甲人的記憶，也是台灣人的記憶，只有將這些歷史保存下來才能成就一座偉大的城市。

文化局副局長曾能汀說，目前古蹟修復的調查研究以及規劃設計已經完成，清水黃家古宅第一期修復總預算7000萬元（中央3850萬、地方3150萬），第二期預算約4500萬元，今天文化部允諾將全力支持；大甲梁家古宅核定總經費1.4億元（中央8400萬、地方4900萬），修復部分主要針對古蹟的建築本體，預計在明年第一季辦理發包，時程為三年預計於113年年底完成；曾能汀表示，今天討論之更多修繕工程，會盡力爭取與中央配合，將反應在修正計畫上，或於明年度再申請另一個計畫。

大甲梁家宗親會代表、台灣比菲多董事長梁家銘感謝蔡其昌副院長及地方議員大力相助，他說今天的會勘整合業主以及政府之間的溝通，讓古宅獲得更多的改善及保存。宗親會很早就成立，到他們這輩年紀大了必須要有一個傳承的機制，若沒有做好會造成一個文化的中斷，辜負所有幫助者的美意。

清水黃家瀞園總面積3000多坪，主體建築約佔500多坪，建築完成於日治時期昭和4年（西元1929），102年由台中市政府劃定為市定古蹟；創建者黃汝舟日治時期曾任三塊厝庄長、四塊厝區長，其子經營米穀生意，因喜於三峽民權街之建築，而鳩工興建大屋，建築為二進雙護龍格局，前庭極為寬廣，並有半月池。整體建物兼有台灣、日本、西洋等建築風格。

台中市文化局109年5月予於黃家瀞園古蹟本體進行修復，年底完成，後因黃家後代黃培訓先生希望政府機關能再將前庭之半月池及圍牆等設施補助修護，向立法院副院長蔡其昌陳情，蔡其昌接獲反映後邀請文化部、台中市文化局及台中市文化資產處至現場勘查，希能有關單位能匡列經費補助辦理古蹟修護。

大甲梁家瑞蓮堂是一座二進多護龍的四合院建築，全區佔地約1476坪，為日治時期大甲地區三大民宅之一，大正三年（西元1914）完工，105年由台中市政府劃定為市定古蹟；梁家後代於110年向文化部提出修復補助申請，核定補助總經費1.4億萬元，預計於113年辦理完成，因梁家古宅瑞蓮堂修繕屬一體，補助單位未能將當初提報內部修繕計畫一併通過，留下「周圍環境工程」、「電氣設備工程」、「弱電設備工程」、「空調設備工程」等項目不在補助範圍內，因此向蔡其昌陳情，尋求解決之道。

立法院副院長蔡其昌今邀相關單位，會勘大甲梁家古宅。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今邀相關單位，會勘大甲梁家古宅。記者游振昇／攝影

古蹟 台中市

延伸閱讀

中職／明星賽再受疫情波及 會長蔡其昌宣布連兩年停辦

蔡其昌攜企業挺基層 捐防疫口罩給台中3區清潔隊

蔡其昌攜手企業捐贈新型救護車 打造行動急診室

蔡其昌與企業捐新型救護車給醫院 打造行動急診室

相關新聞

機車待轉區與斑馬線「連結」 新北議員批：民眾待撞區?

新北市中山路三段與板橋民族路273巷路口，出現一個機車待轉區與斑馬線融為一體的「烏龍待轉區」，新北市議員張志豪認為，這根...

力拚補教業接種率 北市：下周打完9000人

全台疫苗持續擴大施打，指揮中心昨配送新一批疫苗至地方政府。北市教育局今表示，中央於本次專案配送疫苗包含補習班人員，對象為...

微解封！新北推實境遊戲 用手機玩遍淡水

新冠肺炎疫情逐漸受到掌控，新北政風處、消防局推出戶外實境解謎遊戲「搶救淡水大作戰：英雄集結」，透過手機暢遊淡水景點。政風...

蔡其昌爭取2億預算 將修復清水瀞園與大甲瑞蓮堂古蹟

台中市清水黃家古宅瀞園及大甲梁家古宅瑞蓮堂，都是珍貴市定古蹟，需進行主體修復作業，立法院副院長蔡其昌今邀集文化部次長蕭宗...

新北釋安心上工第五波職缺 提供314個職缺

新冠肺炎疫情逐漸受到掌控，新北就服處今宣布，協調新北市府各局處、北區國稅局、客家委員會及內政部移民署共30單位，再釋出安...

國家電影中心完工移交中央 侯友宜：將成國際焦點

國家電影中心於今年4月底完工，是新北市重要文化設施指標，新北市政府今天舉辦國家電影中心完工視察暨交棒感恩活動，感謝一路上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。