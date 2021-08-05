蔡其昌爭取2億預算 將修復清水瀞園與大甲瑞蓮堂古蹟

台中市清水黃家古宅瀞園及大甲梁家古宅瑞蓮堂，都是珍貴市定古蹟，需進行主體修復作業，立法院副院長蔡其昌今邀集文化部次長蕭宗煌、台中市政府文化局副局長曾能汀及台中市議員王立任、楊典忠、施志昌等人到場會勘，文化部核定補助總經費2億辦理二座古蹟修復作業，預計113年底完成

蔡其昌表示，清水黃家及大甲梁家古宅都是海線非常重要的古蹟，他一直在協助爭取經費進行保存，目前清水黃宅的一期3500萬的修繕計畫已完成，今天再爭取到二期經費4500萬，繼續進行古蹟修復作業；大甲梁宅破損較嚴重，將挹注1.4億預算分三期來補助；他說這是清水及大甲人的記憶，也是台灣人的記憶，只有將這些歷史保存下來才能成就一座偉大的城市。

文化局副局長曾能汀說，目前古蹟修復的調查研究以及規劃設計已經完成，清水黃家古宅第一期修復總預算7000萬元（中央3850萬、地方3150萬），第二期預算約4500萬元，今天文化部允諾將全力支持；大甲梁家古宅核定總經費1.4億元（中央8400萬、地方4900萬），修復部分主要針對古蹟的建築本體，預計在明年第一季辦理發包，時程為三年預計於113年年底完成；曾能汀表示，今天討論之更多修繕工程，會盡力爭取與中央配合，將反應在修正計畫上，或於明年度再申請另一個計畫。

大甲梁家宗親會代表、台灣比菲多董事長梁家銘感謝蔡其昌副院長及地方議員大力相助，他說今天的會勘整合業主以及政府之間的溝通，讓古宅獲得更多的改善及保存。宗親會很早就成立，到他們這輩年紀大了必須要有一個傳承的機制，若沒有做好會造成一個文化的中斷，辜負所有幫助者的美意。

清水黃家瀞園總面積3000多坪，主體建築約佔500多坪，建築完成於日治時期昭和4年（西元1929），102年由台中市政府劃定為市定古蹟；創建者黃汝舟日治時期曾任三塊厝庄長、四塊厝區長，其子經營米穀生意，因喜於三峽民權街之建築，而鳩工興建大屋，建築為二進雙護龍格局，前庭極為寬廣，並有半月池。整體建物兼有台灣、日本、西洋等建築風格。

台中市文化局109年5月予於黃家瀞園古蹟本體進行修復，年底完成，後因黃家後代黃培訓先生希望政府機關能再將前庭之半月池及圍牆等設施補助修護，向立法院副院長蔡其昌陳情，蔡其昌接獲反映後邀請文化部、台中市文化局及台中市文化資產處至現場勘查，希能有關單位能匡列經費補助辦理古蹟修護。