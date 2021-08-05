新北釋安心上工第五波職缺 提供314個職缺

新冠肺炎疫情逐漸受到掌控，新北就服處今宣布，協調新北市府各局處、北區國稅局、客家委員會及內政部移民署共30單位，再釋出安心上工第五波職缺，提供314個短期就業機會。

新北勞工局長陳瑞嘉說，6月18安心即時上工計畫修訂至今，提供2200職缺合計1307人上工，也將持續推介上工，而工作內容包括行政庶務、量測體溫、防疫宣導及環境消毒，若是有染疫風險職缺，每月還有最高2000元防疫津貼。

小琳表示，自己有2名小孩，原本從事品管作業員工作，但公司結束後又受到疫情影響，求職空窗期拉長，還好有安心上工計畫，讓她求職過渡期中，順利到校園協助量體溫及環境消毒等防疫工作。

新北就服處指出，小琳也在就服員積極協助下，今年6月順利到工廠擔任作業員，目前工作穩定適應良好。