國家電影中心完工移交中央 侯友宜：將成國際焦點

國家電影中心於今年4月底完工，是新北市重要文化設施指標，新北市政府今天舉辦國家電影中心完工視察暨交棒感恩活動，感謝一路上曾給予幫助的電影人，也期許交棒給國家電影及視聽文化中心後，共同帶動國家影視產業發展及地方繁榮。

民國93年行政院新聞局曾提出「台灣電影文化園區」的構想，原本一度暫緩，直到105年新北市政府與文化部正式簽訂行政契約，107年動工，終於在今年的4月底完工。國家電影文化中心由新北市提供土地，面積佔地超過1公頃，市價60億元，並由新北市負擔興建工程費4億440萬元，同時負責興辦主體工程及代辦內裝工程，就是為了要完成當初承諾「給電影人一個家」。

新北市長侯友宜表示，去年新北市與三立、東森等大型媒體合作，希望打造林口媒體園區，預計在2025開幕，預計帶動1.5萬就業機會，五十年達到350億以上的產值。另外，新北市在紀錄片的耕耘也來到第11年，深耕紀錄片產業成為台灣紀錄片的搖籃，11年來共計87位導演參與，完成了96部影片，是台灣指標性的紀錄片獎項。

新北市協拍中心更是從2011年以來，累計的協拍案件量也已經累積將近5000件，包括許多知名戲劇如《我們與惡的距離》、《火神的眼淚》等，市府都是全體總動員協助，希望給影視界更多的支援。目前協拍中心的業務也轉由新聞局負責，也期許能跟國家影視聽中心有更密切的合作，共同發展台灣的文化實力。

國家電影中心建築以「時間與空間的蒙太奇」為設計概念，影廳外牆金屬曲面造型象徵電影的未來與科技感，立面遮陽隔柵則象徵時間的流動與雕刻內部有豐富的設施，包含200人大影廳、50人小影廳，分別採用Dolby Atmos 52聲道及42聲道設備，皆為國內同級影廳最高規格，同時還可以播放數位修復後的台灣電影。國影中心建築融入影視人員、聲學專家與工程技術的完美結合，曾榮獲2019年國家卓越建設獎-最佳規劃設計類金質獎及2020年新北市政府公共工程優質獎。

對於本案在施工期間面臨的諸如COVID-19疫情影響工程、專業設備安裝認證等，施工團隊必須一一克服完成一座傲視全國的電影中心，新北市長侯友宜特別給予嘉許，期勉電影中心的完工，讓新北市的工程技術成為全國各工程單位的領頭羊。