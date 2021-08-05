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國影中心1期完工 侯友宜盼帶動影視產業地方繁榮

中央社 / 新北5日電

國家電影及視聽文化中心新莊一期場館今年4月底完工，新北市長侯友宜今天上午前往視察時表示，將交棒給文化部營運管理，盼共同帶動國家影視產業發展及地方繁榮。

侯友宜上午到新莊區出席完工視察暨交棒感恩活動時指出，新北市一直為了更優質的影視環境而努力，除林口媒體園區預計民國114年開幕，可望帶動1.5萬個就業機會，新北市協拍中心從100年來，累計協拍案件量將近5000件，包括知名戲劇如「我們與惡的距離」、「火神的眼淚」等。

侯友宜表示，國家電影中心鄰近行政院新莊聯合辦公大樓，附近又有新北產業園區、知識產業園區、捷運商城開發案等產業鏈匯聚，未來從新莊延伸至林口，將形成聚集影視音上中下游產業的「新北影視廊帶」。

針對媒體提問新北市協拍中心無法如預期進駐國影中心，是否與文化部溝通替代方案。侯友宜說，新北市協拍中心若能進駐，一起帶動電影文化發展最好，否則也可以在第二期計畫中合作，會持續和中央溝通。

文化部與新北市政府合作，在新莊打造國家電影及視聽文化中心，成為首座國家級影視聽博物館及專業典藏庫房，提升影視聽中心所需場館空間；一期場館內含放映廳、圖書館、行政辦公室等空間，二期計畫主要包含影視聽博物館等。

侯友宜 電影

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