快訊

大雨狂炸！ 高雄六龜等五區下午停止上班上課

學生搶課開價9萬...高教利益化、名師光環讓選課文化淪為生意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北推網路線上普度 慶讚中元防疫又環保

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
為讓民眾兼顧防疫也能安心普度，新北環保局推出「網路線上普渡」。圖／新北市環保局提供
為讓民眾兼顧防疫也能安心普度，新北環保局推出「網路線上普渡」。圖／新北市環保局提供

今年疫情期間適逢中元普度，許多廟宇都暫緩或縮小規模，社區大樓也擔心辦理相關活動會造成群聚，新北市環保局為此辦理「網路線上普度」，會由林口竹林山觀音寺直接幫登記民眾祈福，另外今年也續推「少燒金、燒好金」，呼籲民眾選購符合國家標準（CNS）之小包裝金銀紙及香品，讓中元普度環保又健康。

環保局指出，為因應疫情發展，市府將推出「網路線上普度」，民眾可在網路登記參與，環保局會將登記名單於農曆7月29日統一請林口竹林山觀音寺辦理祭祀祈福儀式，讓祈福活動既達到防疫效果，又能減少燃燒香品、紙錢對空氣品質及健康的影響。

環保局說明，今年仍持續推動「少燒金、燒好金」的普度新文化，建議民眾可採購適量的普度金或改以鮮花、素果等其他祭品祭拜，同時記得選購經檢驗符合國家標準（CNS）之金銀紙及香品，均能減少因燃燒產生有害空氣污染物，以減少對敏感族群、抵抗力較弱之老人及幼兒，引發氣管炎、肺炎或呼吸道感染等症狀；市府也與家樂福、大潤發及愛買等量販業者合作推出環保金銀紙及香品，採用小份量包裝，並提供線上採購服務。

環保局呼籲，若有住家或社區自辦普度活動，除選購環保金紙及環保香外，也歡迎利用環保局「紙錢集中收運」服務，將紙錢拿到各區清潔隊集中地點，若量多亦可聯絡當地清潔隊協助運送，收集後再送往完成淨爐儀式之焚化爐焚燒，讓中元普度環保又健康。紙錢集中地點及預約電話等資訊，皆可至環保局網站「新北普渡專區（https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article?catID=1942）」，或電洽02-29532111轉分機3280張先生洽詢。

新北市政府也與家樂福、大潤發及愛買等量販業者合作推出環保金銀紙及香品，採用小份量包裝，並提供線上採購服務。圖／新北市環保局提供
新北市政府也與家樂福、大潤發及愛買等量販業者合作推出環保金銀紙及香品，採用小份量包裝，並提供線上採購服務。圖／新北市環保局提供
新北環保局建議民眾可選購經檢驗符合國家標準(CNS)之金銀紙及香品，可有效減少對環境的影響。圖／新北市環保局提供
新北環保局建議民眾可選購經檢驗符合國家標準(CNS)之金銀紙及香品，可有效減少對環境的影響。圖／新北市環保局提供

疫情 林口

延伸閱讀

柯P嗆出來「切磋」陳其邁回：防疫不是華山論劍

新竹內灣老街傳逾20店歇業 縣長楊文科前往視察關心

機車待轉區與斑馬線「連結」 新北議員批：民眾待撞區?

防疫又遇雨襲！嘉南高屏澎東地區各血型拉警報 僅存3天

相關新聞

機車待轉區與斑馬線「連結」 新北議員批：民眾待撞區?

新北市中山路三段與板橋民族路273巷路口，出現一個機車待轉區與斑馬線融為一體的「烏龍待轉區」，新北市議員張志豪認為，這根...

力拚補教業接種率 北市：下周打完9000人

全台疫苗持續擴大施打，指揮中心昨配送新一批疫苗至地方政府。北市教育局今表示，中央於本次專案配送疫苗包含補習班人員，對象為...

憂長壽公園遭市府工程破壞綠地 民眾組自救會抗議

號稱樹林之肺的新北長壽公園，市府有意在此興建停車場與活動中心，當地居民擔心影響園內近300棵樹木，組成自救會向市府陳情。...

新北推網路線上普度 慶讚中元防疫又環保

今年疫情期間適逢中元普度，許多廟宇都暫緩或縮小規模，社區大樓也擔心辦理相關活動會造成群聚，新北市環保局為此辦理「網路線上...

國1汐止增設南入匝道 周六開工侯、蘇可能一起出席

新北交通局提報「國道1號汐止交流道增設南入匝道工程計畫」，經高公局核定且主體工程決標後，將於後天舉行開工儀式，屆時行政院...

誇張／中和往板橋台64匝道滿地泥漿 花2多小時才清除

新北市中和警方今天清晨5時許接獲檢舉，台64線東西向快速道路由新北市中和區立言街上往板橋方向的匝道，滿地都是厚厚的泥漿，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。