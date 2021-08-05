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新北推網路線上普度 慶讚中元防疫又環保
今年疫情期間適逢中元普度，許多廟宇都暫緩或縮小規模，社區大樓也擔心辦理相關活動會造成群聚，新北市環保局為此辦理「網路線上普度」，會由林口竹林山觀音寺直接幫登記民眾祈福，另外今年也續推「少燒金、燒好金」，呼籲民眾選購符合國家標準（CNS）之小包裝金銀紙及香品，讓中元普度環保又健康。
環保局指出，為因應疫情發展，市府將推出「網路線上普度」，民眾可在網路登記參與，環保局會將登記名單於農曆7月29日統一請林口竹林山觀音寺辦理祭祀祈福儀式，讓祈福活動既達到防疫效果，又能減少燃燒香品、紙錢對空氣品質及健康的影響。
環保局說明，今年仍持續推動「少燒金、燒好金」的普度新文化，建議民眾可採購適量的普度金或改以鮮花、素果等其他祭品祭拜，同時記得選購經檢驗符合國家標準（CNS）之金銀紙及香品，均能減少因燃燒產生有害空氣污染物，以減少對敏感族群、抵抗力較弱之老人及幼兒，引發氣管炎、肺炎或呼吸道感染等症狀；市府也與家樂福、大潤發及愛買等量販業者合作推出環保金銀紙及香品，採用小份量包裝，並提供線上採購服務。
環保局呼籲，若有住家或社區自辦普度活動，除選購環保金紙及環保香外，也歡迎利用環保局「紙錢集中收運」服務，將紙錢拿到各區清潔隊集中地點，若量多亦可聯絡當地清潔隊協助運送，收集後再送往完成淨爐儀式之焚化爐焚燒，讓中元普度環保又健康。紙錢集中地點及預約電話等資訊，皆可至環保局網站「新北普渡專區（https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article?catID=1942）」，或電洽02-29532111轉分機3280張先生洽詢。
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