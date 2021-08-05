萬華茶室業3階段復業 北市府：色情零容忍

台北萬華區茶藝館兼飲酒店自5月中爆發COVID-19疫情開始停業至今，市府今天表示，已針對茶室業復業標準進行討論，將分成3階段處理，一定要做到色情零容忍，讓萬華重出發。

台北市副市長蔡炳坤今天表示，萬華地區是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重災區，「阿公店」也因此受到污名，所以市府成立「萬華茶室業輔導管理專案」，要用理性、務實、科學的態度，協助萬華重出發，重現萬種風華；阿公店再生，洗淨情色污名。

蔡炳坤指出，阿公店在萬華區已有一甲子的歷史，為了讓阿公店去除污名，找回早期提供茶桌、讓長者聊天的功能，一定要做到色情零容忍，且商業登記跟實際營業內容必須名實相符，酒吧、酒家、茶室或KTV等有侍者陪伴的，與一般的茶藝館、餐館、小吃店要分開。

蔡炳坤表示，經過幾次跨局處溝通討論後，定調萬華茶室業復業將分為溝通宣導期、復業輔導期、稽查管理期3階段。

他說，溝通宣導期預計維持2週後進入復業輔導期，這個階段需要拜託里長幫忙，與商業處、都發局、建管處3個單位密切合作，由專人直接進場勘查、審查資料，用最嚴謹態度協助業者。

最後，稽查管理部分，將強化公安聯合稽查，並著重3大重點，包含色情行為、違規陪侍及使照不符或違建。

蔡炳坤表示，他在3日曾到萬華區與業者面對面溝通，看到業者成立自治會，對市府專案處理不僅高度配合，甚至更嚴謹的制定公約、落實防疫作為，這是很好的開始，期待透過大家的努力，讓萬華茶室業復業跟民眾、地方的期待相符。

萬華區5月中旬開始爆發本土疫情，受列管的172家茶藝館兼飲酒店自5月13日開始無限期停業，警方同時加強清查，防堵疫情破口。