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力拚補教業接種率 北市：下周打完9000人
全台疫苗持續擴大施打，指揮中心昨配送新一批疫苗至地方政府。北市教育局今表示，中央於本次專案配送疫苗包含補習班人員，對象為第一階段已列冊「尚未施打疫苗者」，預計於下周全數施打完畢，總計9000餘人。
教育局表示，因應中央流行疫情指揮中心宣布補習班於7月27日復課，北市教育局積極爭取補教業人員施打疫苗，教育局前已於7月19日將第一階段名冊提交教育部核轉疫情指揮中心審查，7月30日再度提交第二階段名冊。
教育局表示，在中央配發疫苗之前，雖然本市疫苗庫存量不足，調度不易，教育局仍盡力而為，評估疫苗庫每日庫存數量，於7月30日開始安排分區之補習班人員施打疫苗，萬華區、南港區、大同區及北投區已完成施打。
教育局表示，中央於昨日終於配發疫苗，紓解縣市政府調度疫苗之壓力。本次專案配送之疫苗確實包含補習班人員，對象為第一階段已列冊「尚未施打疫苗者」，預計於下周全數施打完畢，總計9000餘人。
教育局提醒，施打疫苗達14天之補習班教職員入班前無須進行快篩；至於未施打疫苗或施打疫苗未達14天者，首次入班前應提供快篩或PCR檢驗陰性證明，北市教育局針對第一次快篩之費用也將進行補助，讓補習班師生健康安全的復課，家長放心。
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