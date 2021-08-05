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憂長壽公園遭市府工程破壞綠地 民眾組自救會抗議

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
樹林長壽公園搶救綠地自救會代表簡小姐（左）向市府遞送陳情書。記者張哲郢／攝影
樹林長壽公園搶救綠地自救會代表簡小姐（左）向市府遞送陳情書。記者張哲郢／攝影

號稱樹林之肺的新北長壽公園，市府有意在此興建停車場與活動中心，當地居民擔心影響園內近300棵樹木，組成自救會向市府陳情。民眾認為當地沒有停車場或活動中心需求，盼保留綠地；市府表示，停車場預計11月動工，活動中心目前尚無期程，但會彙整民意持續討論。

發起這次活動的樹林長壽公園搶救綠地自救會表示，長壽公園占地約9千坪雖不大，但已經有超過20種鳥類、松鼠在此生活，已經是當地最具代表綠地，有294棵樹木；若興建停車場跟活動中心，可能有124棵樹木遭影響，比例超過3分之1，新北綠地已經夠少難道還要毀掉嗎？

交通局指出，為紓解當地停車需求，前年就規畫要蓋地下3層提供225個汽車位、105個機車位停車場，總經費約3.8億，或前瞻補助1.5億，預計11月動工。

自救會反映，在長壽公園外290公尺已經有使用率約7成的樹林第7停車場與活動中心，並沒有需求問題，且市府當初發問卷調查只有「贊成」、「沒意見」、「其他」選項，再來跟民眾說沒人反對，沒有經過討論，才會引起民怨。

交通局回應，在工程完成初步設計後，2月有召開說明會，並依照民意調整出入口還可再增加車位。交通局表示，未來還會新種樹木，讓綠地面積增加到5200平方公尺。

而針對活動中心設置，贊成民眾認為可以作為老人共餐使用，但反方則指出附近已有類似場所共9處，就算要蓋，在長壽公園前面50公尺的樹德街就有廢棄警察宿舍可使用，不該蓋在公園內破壞綠地。

民政局答覆，會把所有民眾心聲納入考量，現在對活動中心還沒辦法給個期程，但民眾心聲都有收到，未來有答案會再向市民報告。

有民眾自發組成自救會，希望市府不要在長壽公園蓋停車場跟活動中心，擔心生態因此遭到破壞。記者張哲郢／攝影
有民眾自發組成自救會，希望市府不要在長壽公園蓋停車場跟活動中心，擔心生態因此遭到破壞。記者張哲郢／攝影

停車場 自救會

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