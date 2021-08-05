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機車待轉區與斑馬線「連結」 新北議員批：民眾待撞區?
新北市中山路三段與板橋民族路273巷路口，出現一個機車待轉區與斑馬線融為一體的「烏龍待轉區」，新北市議員張志豪認為，這根本是「民眾待撞區」，無法理解公家單位怎會畫出這樣的標線。板橋區公所回應，這是自來水公司日前搶修漏水，在復舊時不慎誤植，已要求他們今天立即改善。
近日有民眾反應，他要從中山路三段穿越民族路273巷時，都會碰到這個烏龍待轉區，不時會有機車騎到行人旁邊，民眾過這條馬路都要一直緊盯有沒有機車靠近，走得心驚膽跳。
張志豪指出，該路口車流量相當龐大，錯誤的交通標線設計不只會造成車禍，還將使車輛違規收到罰單，沒想到市府竟然畫設出這樣的「世界奇觀」，實在過於離譜。
張志豪說，這個烏龍待轉區現在已經變成行人的「待撞區」、機車騎士的「陷阱區」，要求相關單位儘速釐清相關責任，並將標線恢復正常。
板橋區公所回應，該路段的斑馬線原本是再靠近巷子些，不過今年4月該處出現漏水情形，自來水公司派人搶修，工人將標線畫除才開始施工，工程完成後理應復舊，但該名工人可能忘記原本標線位置，才會誤將斑馬線跟機車待轉區融為一體，公所已經要求自來水公司今天派人到場重畫標線，還給民眾安全的用路環境。
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