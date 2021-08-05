只剩3天 麗寶Outlet Mall每天送每人600元振心券

麗寶Outlet Mall推出 600元振心券免費領，每天限量送出，振心券發放時間只剩3天，全館滿千再折百，另外麗寶福容大飯店即日起至8月29日推出「麗寶假期All in one」住房活動每房8599元起，麗寶賽車主題旅店則推出「麗寶賽車駕期」每房4999元起。

麗寶Outlet Mall振心券免費發放，倒數最後3天，每天限量送600元振心券，全館同步舉行「折扣夏嚇叫 SUMMER SALE」活動，慶祝七夕情人節，館內累積消費滿1314元贈摩天輪搭乘5折券2張。

麗寶福容大飯店即日起至8月29日推出「麗寶假期All in one」住房活動，兩天一夜8599元起，包含一泊二食，早餐及晚餐，每房再贈探索世界雙日門票2張、天空之夢摩天輪搭乘券2張，還有房客專屬的全天候休閒活動。

麗寶樂園主打「零接觸入園」，包括官網線上購票、線上預約登記入園，探索世界每天遊客上限3600人，掃描門票QR CODE即可入園，遊樂設施不共乘或不同組客人間隔空位，每趟結束後立即消毒；麗寶國際賽車場以線上及電話預約方式為主，將人潮有計畫性的分流，並以現場購買個人專用帽套方式取代原先租用措施，減少交替傳染風險，主動暫停雙人座卡丁車的營運，以避免未保持安全距離的疑慮。