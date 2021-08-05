快訊

MLB／單季6勝、5連勝都創新高 投手大谷生涯第10勝到手

美撤軍阿富汗惹議 電影《戰爭機器》早預言？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

只剩3天 麗寶Outlet Mall每天送每人600元振心券

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
麗寶Outlet Mall每天送600元振心券最後倒數。圖／麗寶Outlet Mall
麗寶Outlet Mall每天送600元振心券最後倒數。圖／麗寶Outlet Mall

麗寶Outlet Mall推出 600元振心券免費領，每天限量送出，振心券發放時間只剩3天，全館滿千再折百，另外麗寶福容大飯店即日起至8月29日推出「麗寶假期All in one」住房活動每房8599元起，麗寶賽車主題旅店則推出「麗寶賽車駕期」每房4999元起。

麗寶Outlet Mall振心券免費發放，倒數最後3天，每天限量送600元振心券，全館同步舉行「折扣夏嚇叫 SUMMER SALE」活動，慶祝七夕情人節，館內累積消費滿1314元贈摩天輪搭乘5折券2張。

麗寶福容大飯店即日起至8月29日推出「麗寶假期All in one」住房活動，兩天一夜8599元起，包含一泊二食，早餐及晚餐，每房再贈探索世界雙日門票2張、天空之夢摩天輪搭乘券2張，還有房客專屬的全天候休閒活動。

麗寶樂園主打「零接觸入園」，包括官網線上購票、線上預約登記入園，探索世界每天遊客上限3600人，掃描門票QR CODE即可入園，遊樂設施不共乘或不同組客人間隔空位，每趟結束後立即消毒；麗寶國際賽車場以線上及電話預約方式為主，將人潮有計畫性的分流，並以現場購買個人專用帽套方式取代原先租用措施，減少交替傳染風險，主動暫停雙人座卡丁車的營運，以避免未保持安全距離的疑慮。

麗寶樂園 早餐 車主

延伸閱讀

中台灣…百貨一級戰區

慶父親節 麗寶福容西餐廳推四人同行爸爸免費

台中確診者到過麗寶Outlet Mall 業者今提前閉館再清消

麗寶福容推壽星優惠西式套餐四人同行本人免費

相關新聞

誇張／中和往板橋台64匝道滿地泥漿 花2多小時才清除

新北市中和警方今天清晨5時許接獲檢舉，台64線東西向快速道路由新北市中和區立言街上往板橋方向的匝道，滿地都是厚厚的泥漿，...

國1汐止增設南入匝道 周六開工侯、蘇可能一起出席

新北交通局提報「國道1號汐止交流道增設南入匝道工程計畫」，經高公局核定且主體工程決標後，將於後天舉行開工儀式，屆時行政院...

只剩3天 麗寶Outlet Mall每天送每人600元振心券

麗寶Outlet Mall推出 600元振心券免費領，每天限量送出，振心券發放時間只剩3天，全館滿千再折百，另外麗寶福容...

台64中和入口匝道出現大量廢土 將追查肇事車輛

新北市台64西行約23.4公里，中和入口匝道，今早6點路面出現大量汙泥廢土掉落，造成中和入口匝道被封閉。新北交通局指出，...

2022迎戰蔣萬安？ 黃珊珊：交選民決定

距離2022縣市長選舉僅剩一年多，台北市副市長黃珊珊昨天接受廣播專訪，被問是否成為立委蔣萬安參選威脅最大的一個女人？黃珊...

濱江水資中心不設綠電 北市府挨批

台北市衛工處計畫在北市濱江街興建濱江水資源再生中心，昨天舉行第一次環評會議。委員原建議市府建置光電、水力風電設施，但在簡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。