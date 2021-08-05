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國1汐止增設南入匝道 周六開工侯、蘇可能一起出席

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
國道1號汐止交流道將增設南下入口匝道（模擬圖）。圖／新北交通局提供
國道1號汐止交流道將增設南下入口匝道（模擬圖）。圖／新北交通局提供

新北交通局提報「國道1號汐止交流道增設南入匝道工程計畫」，經高公局核定且主體工程決標後，將於後天舉行開工儀式，屆時行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜可能會一同出席，而該工程預計2023年完工，可節省汐止地區上下國道20分鐘車程。

國道1號汐止交流道將增設南下入口匝道總工程經費4.96億元，新北去年已完成進行康寧街一期拓寬工程，目前正進行二期拓寬。交通局綜合規劃科長吳政諺說，汐止南入匝道完工後，可分流現況國1汐止交流道及周邊27%的車流。

新北交通局長鍾鳴時表示，汐止雖有國道1號與國道3號兩條國道，但平面聯外道路主要依賴大同路，其他康寧街與吉林街路幅都不寬，地區道路容易受國道車流干擾，導致汐止地區交通路網極為脆弱。

鍾鳴時說，已在汐止區大同路建置11組etag偵測器及利用3組智慧監視器，即時推估車流，預警進行道路壅塞導引及事故管理，大幅減少事故排除所需要的時間。

除國1汐止南入匝道，鍾鳴時表示，系統化、工程整體性規劃，才能確實解決汐止的交通問題，目前也規劃「國道3號南港交流道增設南下出口匝道銜接南港聯絡道工程計畫」。

交通局表示，國道3號南港交流道增設南下出口匝道，能改善汐止北山大橋交通壅塞，今年6月初已完成可行性研究期中規劃報告，預計年底完成期末報告後，提報高公局審查、爭取核定

國道1號汐止交流道將增設南下入口匝道。圖／新北交通局提供
國道1號汐止交流道將增設南下入口匝道。圖／新北交通局提供

汐止 國道

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