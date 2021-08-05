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誇張／中和往板橋台64匝道滿地泥漿 花2多小時才清除

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導
新北市中和警方今天清晨5時許接獲檢舉，台64線東西向快速道路由新北市中和區立言街上往板橋方向的匝道，滿地都是厚厚的泥漿，經公路總局及清潔隊調派水車，花2多小時至上午7時許才清完。記者王長鼎／翻攝
新北市中和警方今天清晨5時許接獲檢舉，台64線東西向快速道路由新北市中和區立言街上往板橋方向的匝道，滿地都是厚厚的泥漿，經公路總局及清潔隊調派水車，花2多小時至上午7時許才清完。記者王長鼎／翻攝

新北市中和警方今天清晨5時許接獲檢舉，台64線東西向快速道路由新北市中和區立言街上往板橋方向的匝道，滿地都是厚厚的泥漿，經公路總局及清潔隊調派水車，封閉匝道花2多小時至上午7時許才清完，嚴重影響上班交通。警方表示，已調閱監視器，要揪出肇事砂石車依法開罰。

新北市警方今天上午5時28分接獲民眾報案檢舉，中和區立言街上台64 東西向快速道路匝道西行往板橋方向，沿路滿地都是厚厚的泥漿，嚴重影響行車安全，中和交通分隊員警到場，由於泥漿厚度高達20公分，緊急匝道禁止車輛通行。

警方派員疏道交通，引導車輛改走平面中正路往板橋，並通知負責道路養護的公路總局養工處中和段及清潔隊調動水車等機具進行清除，直到上午7時48分才完全清理乾淨，警方在上午8時10分解除匝道管制，開放車輛通行。

警方表示，將調閱監視器找出涉嫌沿路滲漏廢土的肇事砂石車，依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，可處3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。

新北市中和警方今天清晨5時許接獲檢舉，台64線東西向快速道路由新北市中和區立言街上往板橋方向的匝道，滿地都是厚厚的泥漿，經公路總局及清潔隊調派水車，花2多小時至上午7時許才清完。記者王長鼎／翻攝
新北市中和警方今天清晨5時許接獲檢舉，台64線東西向快速道路由新北市中和區立言街上往板橋方向的匝道，滿地都是厚厚的泥漿，經公路總局及清潔隊調派水車，花2多小時至上午7時許才清完。記者王長鼎／翻攝
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新北市中和警方今天清晨5時許接獲檢舉，台64線東西向快速道路由新北市中和區立言街上往板橋方向的匝道，滿地都是厚厚的泥漿，經公路總局及清潔隊調派水車，花2多小時至上午7時許才清完。記者王長鼎／翻攝

監視器 砂石

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