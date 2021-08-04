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拉拔9女兒長大 蘆洲林九興獲模範父親表揚

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
模範父親林旺盛（右4）警界服務30餘年，現在致力於推廣原住民文化。圖／蘆洲區公所提供
模範父親林旺盛（右4）警界服務30餘年，現在致力於推廣原住民文化。圖／蘆洲區公所提供

新北蘆洲區公所今表揚33名模範父親，現年90歲的林九興養育9名女兒，也曾在70幾歲到美國西雅圖當志工1個月；72歲的林旺盛、73歲的李明銓也都因為熱心公益獲表揚。蘆洲區公所區長莊茂坤，今頒發賀匾、禮券及禮品給模範父親們。

林九興13歲就開始賣雞蛋等工作，身為長子的他與妻子林李梅共養育9名女兒。林李梅說，丈夫從小開始養家，照顧一家從不喊苦，是名很有責任感的丈夫，對於家庭及社會的貢獻實為典範。

林九興平時熱心公益，長期捐款佛教慈善事業，70幾歲時到美國西雅圖當志工1個月，興建佛堂，出錢又出力。妻子林李梅也是今年的模範母親。

林旺盛出生農家子弟，退伍後考上警察學校，並在警界服務30餘年，為了宣傳原住民的文化與語言，帶領社團在各地演出，現也在蘆洲天主堂服務。

李明銓白手起家扶養4名子女長大，現在也是蘆洲區消防隊義消顧問團榮譽團長、新北市救難協會顧問，同樣也是新北義消楷模，他也長期捐贈物資給獨居老人、中低收入戶，因此獲得模範父親表揚。

莊茂坤指出，模範父親不僅奉獻家庭，更不遺餘力地回饋社會，藉由表揚感謝對家庭、社會的付出。

模範父親李明銓（右3）先生白手起家扶養4名子女，同時也是新北義消楷模。圖／蘆洲區公所提供
模範父親李明銓（右3）先生白手起家扶養4名子女，同時也是新北義消楷模。圖／蘆洲區公所提供
現年90歲的林九興（前排右4）扶養9名女兒今獲模範父親表揚。圖／蘆洲區公所提供
現年90歲的林九興（前排右4）扶養9名女兒今獲模範父親表揚。圖／蘆洲區公所提供

西雅圖

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